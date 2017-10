Descubre estar embarazada el mismo día en que dio a luz

Barnsley, Inglaterra.-

Una joven de 19 años de edad se enteró que estaba embaraza cuatro horas antes de dar a luz a su primer hijo.

Connie Whitton, una mujer inglesa, quien es una “selfie queen” de Instagram, descubrió que estaba esperando un bebé cuando acudió al médico. Sentía un dolor insoportable en la espalda y en la cadera. Minutos más tarde trajo al bebé al mundo.

“No tenía ni idea de que estaba embarazada. No tuve síntomas, ni barriga, ni náuseas mañaneras. La gente me pregunta si no le sentí moviéndose en el último período pero, no, honestamente no le sentí”, aseguró la nueva mamá.

Durante los nueve meses, Connie fue al gimnasio e incluso se puso a dieta, pues pensaba que estaba subiendo de peso de forma inexplicable. También asistió a bares, bailó, fumó y tomó bebidas embriagantes.

El recién nacido está en perfecto estado de salud. Tanto la blogglera como su pareja, se dicen felices de la inesperada llegada de Seth a sus vidas.