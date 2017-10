Daniel Salinas Basave celebra su nominación al premio García Márquez

Monterrey, N.L.-

Daniel Salinas Basave celebra que su libro “Días de whisky malo” se encuentra nominado al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez.

El autor, originario de Monterrey, pero que reside en Tijuana, Baja California, visitó la Feria Internacional del Libro en la que tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación locales.

El narrador comentó que este trago de whisky no ha sido malo, sino bendito, porque con el obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen y ahora celebra la noticia que está entre los nominados a la final de la cuarta edición del Premio organizado por el Ministerio de Cultura y Biblioteca de Colombia.

“Me ha ido muy bien con este libro porque primero ganó el premio Gilberto Owen, y ahora la grandísima sorpresa que sin falsa modestia lo digo, es que haya llegado a la final del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez.

“Días de whisky malo” editado por la UANL es uno de los 11 libros que ha publicado el regiomontano quien comentó no haber pasado por el proceso natural de cualquier escritor de su generación, porque se interpuso en su camino la poderosa droga del periodismo.

“Yo hace 20 años estaba más o menos donde estaban casi todos los escritores de mi generación; acudiendo a un taller de narrativa con Rafael Martínez Heredia en la Casa de la Cultura de Nuevo León, publicando mis primeros textos. Me tocó coincidir con Felipe Lomelí, con Felipe Montes, con Cristina Rascón, con muchos de los colegas que siguieron en el camino.

“El problema es que en 1997 se me atravesó en la vida una droga muy pura, que fue como un ciclón que me tomó en sus manos por década y media, y me hizo que en ese tiempo no publicara ni escribiera nada literario. Esa droga tan dura fue el periodismo”, compartió Salinas Basave.

Afirmó que gracias a esa droga, conoció y aprendió mucho de las historias urbanas y con ello pudo construir las historias que posteriormente llevó a las páginas de sus libros .

“Creo que el periodismo fue mi mejor escuela, mi mejor universidad para aprender a contar historias”, afirmó.

El ganador del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, será anunciado el próximo 1 de noviembre por el Ministerio de Cultura y Biblioteca de Colombia.