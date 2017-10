Cierre de escuelas y comercios en Playa del Carmen por ‘Nate’

Chetumal, QR.-

El gobierno municipal de Solidaridad, en Quintana Roo, indicó que las clases en el turno vespertino serán suspendidas este viernes ante las fuertes lluvias e intensos vientos que traerá consigo la tormenta tropical “Nate”, que afectará a Cozumel, Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos.

“Como a las seis de la tarde habíamos establecido el horario para estar dentro de los domicilios; ya no tiene caso que el turno vespertino entre a clases, porque la logística ya no alcanzaría el tiempo para regresar a los hogares. Por lo tanto, en acuerdo con el gobernador (Carlos Joaquín González), hemos decretado que por el nivel de viento no es conveniente que haya turno vespertino”, indicó la alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres.

El cierre de las plazas comerciales y negocios también se adelantó. Este jueves el gobierno del estado había dicho que a partir de las 18:00 horas de este viernes los comercios bajarían cortinas, pero este viernes se determinó que será a partir de las 16:00 horas cuando, obligatoriamente, dejarán de brindar servicio, indicó la edil.

El cruce para la navegación de embarcaciones de Playa del Carmen hacia Cozumel también será suspendido a partir de las 16:00 horas, manifestó la munícipe.

“En la mañana normal; seguramente a partir de las cuatro de la tarde también se cierre el ferry a Cozumel y está cerrada la navegación menor por la intensidad del viento”, finalizó.