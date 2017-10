‘Los intereses del gobierno son otros’; Reynosense pide auxilio de otros Estados

Reynosa, Tam.-

Una reynosense pidió la ayuda de los habitantes de otros Estados del país, debido a la delicada situación de inseguridad que enfrenta la ciudad.

Luego de una semana de intensas persecuciones en Reynosa, las cuales parecen no tener fin, una mujer decidió hacer uso de las redes sociales para expresar el temor que siente cada que sale a las calles.

“Quiero que sea una señal de alerta a otros contactos y que nos hagan el favor de hacerlo viral de que en Reynosa, necesitamos que vengan otras instancias, no las municipales, estatales, incluso ni las federales porque sus intereses son otros, no porque no puedan hacerlo… no están centrados en la seguridad del ciudadano común como todos nosotros”, dijo la señora en actitud nerviosa.

Propuso a los ciudadanos de la región, que cada que vean un enfrentamiento en las calles, lo compartan entre sus amigos con la hora exacta del acontecimiento, y que al momento de manejar la música sea con un volumen moderado para estar alerta ante el sonido de alguna detonación.

La mujer también expuso que el derecho al libre tránsito es algo del pasado para los reynosenses quienes ahora tienen que hacer su vida dentro de casa. Hay quienes ya no envían a sus hijos a clases, y otros que no van ni a trabajar.