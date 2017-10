Yo no quería salir en la tele: Josué Becerra

Monterrey, N.L.-

El periodista y titular del espacio informativo Telediario Matutino en Multimedios, Josué Becerra, compartió su historia con alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL, durante el taller sabatino “Periodismo, frente a frente”.

En la charla de la que formó parte el director de Hora Cero y catedrático de la facultad, Héctor Hugo Jiménez Castillo, el presentador de noticias contó sus inicios en los medios informativos como camarógrafo en TV Azteca.

“Cuando inicié en los medios de comunicación, lo que me llamaba la atención era producir, quería estar detrás de cámaras; un año antes de terminar la carrera un amigo me invitó a trabajar de camarógrafo y fue de las mejores experiencias que tuve”, platicó.

Recordó que su madre alguna vez le dijo que lo vería salir en el espacio de Javier Alatorre y él replicó que lo produciría, más no saldría al aire.

“Mi servicio social lo hice en TV Nuevo León y ahí aprendí muchas cosas, eso me valió para aplicarlo en Tv Azteca y que de grabar un infomercial mis jefes me vieran y me dieran la oportunidad de presentar noticias”, rememoró.

Con una sencillez que muy poco se ve en personas que salen a cuadro en televisión, Josué Becerra se abrió con los alumnos y contó varias de sus anécdotas profesionales en el norte y noroeste mexicano.

“La verdad es que no quería ser un presentador de noticias porque mi temor era perder la planta de camarógrafo y por ende mis 900 pesos que utilizaba para pagar la renta y otras cosas, pero mis jefes insistieron y me convencieron.

Una de las condiciones que puse fue que no me quitaran la planta de camarógrafo y así estuve un año, presentando noticias en espacios de 15 minutos pero con sueldo de reportero gráfico”, platicó.

De ahí lo invitaron a liderar y comenzar con un proyecto para Info7 Tamaulipas, en dónde toda la producción la hacían desde Monterrey y dadas las circunstancias, Josué tenía que grabar el contenido a las dos de la mañana de cada día.

Posterior a esa experiencia regresó a su natal Obregón Sonora y fue titular de un noticiero estatal en TV Max; tres años después recibió una llamada de Carlos Zúñiga invitándolo a formar parte de Multimedios dónde ha permanecido por más de 10 años.

“Acababa de comprar mi casa y recuerdo que mi esposa me decía: ‘imaginate que te vayan hablando de Multimedios’, y varios días después me habló Carlos Zúñiga.

Cuando platiqué con los directivos y me dijeron como iba a ser la cosa, le hablé a mi esposa y ella estaba encantada, no lo podía creer, enseguida vendimos la casa e hicimos las maletas”, dijo.

La duda recaía en que no pudiera con el paquete de un espacio que tenía buenos niveles de audiencia y credibilidad, pero con trabajo y la confianza que le dieron sus jefes y compañeros pudo demostrar que podía con eso y más.

Josué Becerra aconsejó a los estudiantes y les dijo que nunca dejen pasar una oportunidad porque nunca sabrán si esa situación los acercará más a su sueño.

Aunque el suyo jamás fue estar a cuadro dando noticias, con los años le comenzó a tomar el cariño que debía para hacer y mejorar su trabajo.

Al final el coordinador de la facultad Francisco Valdez Rincón le otorgó un reconocimiento por haber compartido su experiencia ante los alumnos de la FCC de la UANL.