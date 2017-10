Si la gente me da permiso iré por la presidencia: ‘El Bronco’

Foto Andrea Jiménez.

Monterrey, N.L.-

Luego de reconocer que el sábado presentará ante el INE su intención de contender por la Presidencia de México de forma independiente, el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que competirá sólo si la ciudadanía le da permiso.

Al participar en un evento en el Campo de Fuerza Civil en Escobedo “El Bronco” subrayó que “consultará” con los mexicanos, a manera de firmas, para tomar la decisión final.

“No iré, nos buscaré ser candidato si no tengo el permiso de la gente de Nuevo León, pero para tener el permiso y hacerlo legalmente necesito pedirle permiso al INE.

“Y al pedirle permiso al INE me dará precisamente la facultad de buscar esa posibilidad”, dijo el mandatario.

Rodríguez Calderón aclaró que tiene 60 días para recolectar las firmas que solicita el órgano electoral que equivalen al 50 por ciento de los distritos y al 50 de las secciones electorales del país.

Añadió que no abandonará el cargo para reunir las firmas, pues la Ley le permite continuar y aseguró que no se distraerá de sus funciones de mandatario porque serán sus promotores los que busquen más signaturas.

“Si la gente me dice que no voy, pues no voy. Si la gente me da permiso lo hago, si no, no lo hago”, acentuó el gobernador.

De lograr las firmas, el mandatario aseguró que pediría licencia al Congreso para separarse del cargo y buscar la silla presidencial.

Y aunque meses atrás aseguró que en caso “de jugar por la grande” renunciaría a su cargo, este día, señaló que solo pediría permiso y de perder, aún no define si regresa al gobierno de Nuevo León o no.

Al cuestionarle sobre si su aspiración constituye un “chapulineo”, Rodríguez Calderón manifestó que no, ya que él está pidiendo permiso a la ciudadanía y no a jefes políticos.

“No me estoy yendo. La idea de la firma es que si los ciudadanos me dieron permiso y me firman quiere decir que están de acuerdo, si no me firma quiere decir que no están de acuerdo”, sentenció el independiente.

El mandatario tiene la expectativa de reunir cerca de 500 mil firmas en Nuevo León.

Agregó que aún tiene que estructurar un equipo, que no estará formado por integrantes de la administración, así como conseguir fondos y apoyo.

En un inicio, “El Bronco” indicó que buscaría la presidencia si lograra resolver los problemas de Nuevo León, por lo que al preguntarle si ya los había resultado, respondió que ha habido avances importantes en materia de seguridad, transporte y presupuesto.

Entre los requerimientos que el INE solicitará a “El Bronco” para avalar su precandidatura está la constitución de una asociación civil, la cual señaló ya existe y se llama La Nueva Independiencia A.C.

La organización está precedida por Genaro Alanís e integrada por Mauricio Torres y Jorge Castillo, actuales funcionarios estatales, a pesar de que al inicio de la entrevista expresó que formaría un equipo alterno sin empleados de gobierno.