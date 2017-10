‘El deporte es vida y salud’: Enrique Garay

Fotos: Andrea Jiménez

Monterrey, NL.-

El comentarista deportivo, Enrique Garay Padilla, esta tarde compartió con los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación su travesía y experiencia en los medios informativos, así como su gusto por los deportes.

Lo anterior en el segundo día de la Semana de la Comunicación que se desarrolla en el salón polivalente de la FCC de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Garay Padilla recordó que hace más de 30 años se graduó de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México, por querer parecerse a una prima llamada Luci.

Sin embargo el destinó lo encaminó hacia el periodismo deportivo del cual se enamoró desde que estaba en la preparatoria.

“En 1981, cuando iba entrando a la ‘prepa’, recuerdo que yo quería leer sobre fútbol americano y mandé una carta al Heraldo de México que era el periódico que mi papá leía.

Después de varios días me contestó el director y me decía que no había notas de futbol americano porque no había quien escribiera, pero que si yo lo quería hacer, con gusto me daban un espacio”, rememoró.

Fue así como comenzó el viaje por el periodismo y los medios de comunicación, teniendo la oportunidad de cubrir 33 Super Tazones, juegos olímpicos, mundiales de futbol y narrar el juego de figuras en la NBA como Michel Jordan.

El reconocido comentarista exhortó a los estudiantes a incursionar a través de las diversas plataformas y las redes sociales y no estar esperanzados a laborar para un medio de comunicación.

Asimismo habló de la importancia de fomentar y practicar el deporte para mejorar en diversos aspectos de la vida.

“El deporte es salud, el deporte previene, el deporte te da autoestima, control, quita la ansiedad, te da hábitos saludables, responsabilidad y crecimiento”, fueron algunos de los aspectos positivos que a lo largo de la charla explicó a los estudiantes.

Con diapositivas y ejemplos habló de varios casos de éxito como Eduardo Nájera y Ana Gabriela Guevara, quiénes de la mano del deporte se fueron superando y ahora son un reconocido empresario y senadora de la república, respectivamente.

Garay Padilla dejó claro que los estudiantes de las diferentes carreras tienen que disfrutar cada momento en su paso por la universidad para después hacerse responsables y dejar huella en su entorno.

Por último recibió un reconocimiento por parte del coordinador de la facultad, Francisco Valdez Rincón, por su participación dentro de la segunda Semana de la Comunicación y se tomó la foto del recuerdo donde también estuvo su amigo, el director de Hora Cero, Héctor Hugo Jiménez Castillo.