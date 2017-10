Arranca Gobierno Ciudadano vacunación contra la influenza

Pone en marcha Gobernador Jaime Rodríguez Calderón la campaña de vacunación temporada 2017-2018, en la que esperan aplicar un millón 500 mil biológicos.

Monterrey, N.L.-

Ante la inminente llegada de la temporada invernal, este lunes el Gobierno Ciudadano puso en marcha la campaña de vacunación contra la influenza, con el objetivo de aplicar un millón 500 mil biológicos.

En el arranque de la cruzada, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón atestiguó las primeras aplicaciones por parte de Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud.

El Bronco invitó a la comunidad a acudir a los Centros de Salud, instituciones de salud pública o módulos fijos y semifijos a vacunarse para prevenir la influenza y lograr que se registre la menor cantidad posible de casos.

“Hay suficiente vacuna y lo que necesitamos es que todo mundo sepa que existe la suficiente vacuna; todos ustedes pueden hacerlo y promoverlo ahí mismo en su colonia”, afirmó el Mandatario estatal.

“Si su familia va, no tendrán problemas; si su familia no va, van a tener problemas, así está de simple, si no se vacunan van a tener problemas.

“Ese virus anda en todas partes y sí podemos detenerlo si vacunamos a las personas”.

El Secretario de Salud mencionó que los menores de entre 6 meses y 5 años de edad, los adultos mayores y las mujeres embarazadas, así como aquellas personas enfermas del corazón, del pulmón o con obesidad, conforman los grupos de riesgo de la población, en los cuales hace mayor énfasis la vacunación.

El funcionario reconoció que el año pasado se tuvo un repunte en los casos, dado que la gente no acudió a tiempo a vacunarse, por lo que el mes de octubre es el momento para aplicarse el biológico.

“Quiero que acudan, ya tenemos vacunas disponibles, vamos a tener alrededor de un millón 500 mil vacunas”, agregó el titular de Salud en Nuevo León.

“No queremos que se enfermen, queremos que estén sanos, y cómo le van a hacer, pues hay que cuidarnos”.

De la O Cavazos informó que el año pasado se contabilizaron 650 casos con 54 defunciones, mientras que en lo que va del 2017 solo se ha registrado un caso.

De acabarse los biológicos, el Gobierno Independiente adquirirá más vacunas.