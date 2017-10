Apodaca es el orgullo de Nuevo León: Óscar Cantú

Apodaca, NL.-

Las obras y acciones que se han implementado desde el inicio de la administración del alcalde de Apodaca, Óscar Cantú García, son para mejorar la vida y cuidar la integridad de los ciudadanos, aseguró el edil durante su segundo informe de gobierno.

Con honores a la bandera fue como dio inicio la quinta sesión solemne de cabildo en la cual Cantú García rindió de manera detallada las acciones que ha implementado en su municipio para mejorar las condiciones de la gente.

Acompañado de su esposa, amigos y los alcaldes Francisco Cienfuegos y Clara Luz Flores, entre otros personajes de la política local, el edil destacó el incremento del cuerpo policial con más de 517 elementos en activo, mismos que recibieron capacitación en temas como equidad​ de género, valores, derechos humanos y el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Agregó que para dar inicio al nuevo Plan Integral de Seguridad se destinó una inversión de 90 millones de pesos para la instalación de más de 237 cámaras, así como 50 millones de pesos para la construcción del nuevo C4 en la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Asimismo subrayó la entrega de tres centros de justicia en las colonias Pueblo Nuevo, Cieneguita y Hacienda Las Margaritas, con el objetivo de disminuir los tiempos de respuesta de la Policía y Protección Civil.

Resaltó la restructuración administrativa y financiera que permitiera enfrentar la escasez de recursos con discilplina y responsabilidad, situaciones que lo llevaron a liquidación de deudas con bancos y proveedores.

“En dos años tenemos cero deuda, no le debemos nada a nadie. Con satisfacción puedo decirles que lo hemos logrado, pues no nos hemos detenido para alcanzar las metas trazadas y construimos esa segunda fase a la que me refería, la consolidación de la administración.

“Desde el primer minuto nos propusimos hacer más con menos y ser eficientes en el manejo de los recursos. A pesar de la inflación y los retos del día a día por el alto crecimiento poblacional, fueron posibles los ahorros de más de 414 millones de pesos”, acentuó.

Lo anterior fue posible debido a que el gobierno distingue valores como el orden, disciplina, responsabilidad, compromiso y lealtad, aseguró.

Dijo que con su equipo de trabajo ha recorrido más de 304 kilómetros a pie, visitado 90 mil 267 viviendas y resuelto más de 17 mil reportes.

“Nos enfocamos en proporcionar servicios públicos de calidad; nuestros índices de atención a reportes son superiores al 95 por ciento, hemos dado más de 220 servicios para mejorar el alumbrado público y sembrado más de cuatro mil árboles”, detalló.

En otros rubros señaló que de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, su municipio ocupa el primer lugar de captación de empleo con más de 14 mil 300 nuevas plazas tan sólo en lo que va de este año.

En el rubro de la educación dió a conocer la inversión de más de 41 millones de pesos. Se entregaron 613 becas del nivel medio superior y superior, más de 76 mil paquetes de útiles escolares y entregaron siete mil pesos a 15 estudiantes que se fueron de intercambio al extranjero.

Con una inversión de cinco millones de pesos se inauguraron la primera “Casa Rosa y Clínica de Equidad de Género” para atender a todas las mujeres que padecen cáncer.

Entre otras obras se destacó la inauguración del centro integral Cielo Nuevo en donde habrán de atender a la ciudadanía con módulos de Defensoría Municipal del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Unidad de Servicios Familiares, entre otros.

Puntualizó que en obra pública se invirtieron 436 millones de pesos para la construcción de espacios públicos, rehabilitación de servicios y pavimentación de calles.

Entre las construcciones más destacadas se encuentran 30 gimnasios al aire libre, dos skate parks, la rehabilitación de la plaza principal, dos parques acuáticos y la ampliación de una escuela de música.

Por todo lo anterior, Cantú García aseguró en el cierre de su discurso que Apodaca es el orgullo de Nuevo León, para posteriormente se vieran en el aire una gran cantidad de fuegos pirotécnicos.