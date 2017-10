Uber inicia operación en Michoacán con problemas con transportistas

Morelia, Mich.-

Diferentes organizaciones de taxistas del estado de Michoacán iniciaron, como lo habían advertido desde hace varias semanas, lo que llamaron “cacerías de Uber” que consiste en detener las unidades de la empresa privada que circulen en los municipios de Morelia y Uruapan, donde este miércoles iniciaron operaciones, para después entregárselas a las autoridades.

En Morelia los trabajadores del volante ya detuvieron tres unidades de Uber que, señalaron, fueron puestas a disposición de las autoridades relacionadas al sector transportistas, debido a que operan de manera irregular.

En conjunto, diversos representantes de al menos una decena de organizaciones de taxis y radiotaxis informaron que dos de los vehículos que prestan sus servicios para Uber fueron detenidos en la Terminal de Autobuses de Morelia y una más sobre Avenida periodismo.

Advirtieron que ya está conformado el frente “caza Uber”, para evitar que las unidades de esta empresa circulen en cualquier parte del estado de Michoacán.

Marco Antonio Lagunas Vázquez, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) en la entidad, insistió que en Michoacán cualquier servicio de transporte al público debe operar bajo el sistema concesionado. Precisó entonces que Uber arrancó operaciones de forma ilegal, porque no cuenta con ningún permiso para prestar sus servicios de transporte de pasajeros.

Desde el pasado 4 de octubre, cuando Uber anunció su llegada a Morelia y Uruapan, la Cocotra aclaró que es el único organismo público desconcentrado con la atribución de otorgar autorización y permiso para la prestación de servicio de transporte público en la entidad.

Este organismo, reiteró, no ha otorgado autorización alguna a la empresa Uber para la prestación del servicio en el estado. “Por tal motivo, y en virtud de que operaría de manera irregular en la modalidad de auto de alquiler (taxi) o cualquier otra, ya sea por personas físicas o morales que no contarían con la concesión o el permiso debidamente autorizado de la Cocotra, estas unidades serían consideradas como irregulares”.

Y agregó: “conforme a las disposiciones reglamentarias y la normatividad vigente en el estado, se realizan operativos contra unidades de transporte pirata, a través de los cuales se han infraccionado a choferes y recogido vehículos no autorizados para prestar el servicio, remitiéndolos a los distintos corralones de la entidad, por lo que los operadores de Uber podrían ser objeto de este tipo de sanciones”.

Sin visos de legislar a favor de Uber. Diputados locales reiteraron que no hay una legislación para que Uber opere de manera regular y segura, además de que ven muy remota esa posibilidad. Para Raymundo Arreola Ortega, diputado local y presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso del Estado, en Michoacán ni si quiera se tiene contemplado legislar para que en la entidad operen las plataformas de Uber y Cabify, como servicio público.

Arreola Ortega enfatizó que no existe dicha posibilidad ya que en la entidad, de acuerdo al marco normativo, solo se puede prestar el servicio público a través de concesiones, lo cual no permite que particulares lo hagan.

“Aquí no se ha contemplada la posibilidad de que Uber y Cabify pudieran incorporarse a la Ley de Transporte Público en la entidad. Es una cuestión que para nosotros lo vemos remoto o sin posibilidad, toda vez que es un servicio que debe replantearse en muchas cosas”, reiteró.

Explicó, que entre otras cosas, es importante que primero mejore el servicio concesionado que se tiene y el permisionario en Michoacán.

“Es decir, que la Cocotra como órgano regulador en el estado en materia de transporte público, debería tener presente, una estadística abierta de quienes son los que realmente están operando o utilizando la concesión o el permiso y una vez que se supere esa etapa, se puede pensar en otra cuestión”, indicó.

Uber reconoce que opera sin autorización. Para Cristina Villarreal, gerente de Comunicación para Uber México, el que no esté regulado por las leyes y normas del estado de Michoacán la circulación de transporte no concesionado no es un impedimento para que sus unidades operen en los municipios de Morelia y Uruapan. Por el contrario, adelantó que esperan cerrar este año con al menos 700 unidades en los municipios antes citados y buscarán extender su cobertura a más ciudades de la entidad, aunque reiteró estar consciente de que no es legal.

Incluso enfatizó que cuando Uber llegó a México hace cuatro años, no había ninguna regulación que contemplara las alternativas de movilidad a través de la tecnología.

Entonces, “hemos visto que en estos cuatro años, los diferentes estados y gobiernos han encontrado en la tecnología un aliado para mejorar la movilidad de sus ciudades y para generar oportunidades de emprendimiento que sean formales y estables para sus ciudadanos”, agregó.

Adelantó, sin dar detalles, que esta semana arrancaron una consulta pública en las ciudades de México donde opera Uber, para que los ciudadanos por sus preferencias en el transporte.

“Entonces esperamos poder pronto llegar a un diálogo que permita que los michoacanos cuenten con una regulación de avanzada, en términos de movilidad de emprendimientos de la tecnología”, precisó.