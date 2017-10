Trump abusa; Peña debe salir de negociación, dice AMLO

Cd. de México.-

El presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, le pidió al presidente Enrique Peña Nieto dejar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá para después de las elecciones, porque ve a la administración federal muy debilitada y Donald Trump está abusando.

“Ojalá y se espere mejor el acuerdo, la renegociación para después de las elecciones, porque ahora Peña está muy debilitado y está abusando [Donald] Trump, está presionando de mala manera. Ojalá y Peña no se vaya a precipitar y lo mejor es que se deje la negociación”, aseguró.

En un video que subió a Facebook, López Obrador le sugirió hacerlo con cuidado, no apresurarse y firmar ya, porque está de por medio el destino de la nación.

“Está de por medio el destino del país, es un asunto no sólo de Estado, sino de nación, que no negocie, porque está muy debilitado, no hay una correlación de fuerza favorable a México o no hay equilibrios, es un grandulón que está actuando con alevosía”, destacó.

Meade. López Obrador manifestó estar sorprendido, anonadado y estupefacto con la declaración de José Antonio Meade, quien dijo que siendo secretario de Hacienda en el sexenio del panista Felipe Calderón, votó por el candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto en 2012.

“Si son lo mismo, desde cuándo estoy diciendo que son el ‘PRIAN’”, declaró.

Desde Durango, Durango, comparó lo revelado por Meade con Vicente Fox, quien llamó a votar por el priísta Enrique Peña en vez de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.

“Es lo que han hecho, es una mescolanza, es una promiscuidad política partidista, al final de cuentas es la mafia la que controla a estos partidos, menos a Morena. El año que viene es cambio sí o no”, expuso.

Frente. Indicó que si los ciudadanos quieren más de lo mismo ahí está “el pomposo nuevo frente opositor, una vil simulación. El PRI o los independientes que lo son del pueblo, no del poder”.

Añadió que todo ese bloque lo manejan Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Roberto Hernández, Claudio X. González y otros de la banda de la mafia del poder.

Señaló: “Con mucho orgullo los únicos opositores al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, aunque no les guste a nuestros adversarios, somos los que estamos en Morena”.

Puso de ejemplo que cuando Mario López Valdez gobernó Sinaloa “lo único que hizo fue cambiar las placas de los carros, porque primero tenían un tomate rojo y entonces entró Malova: la placa era azul. En Chihuahua, el gobernador Javier Corral pintó de azul las casetas de cobro”.

López Obrador recalcó que si los ciudadanos quieren más de los mismo están los partidos de la mafia del poder, si votan por ellos seguirán robando y saqueando a México, pero si quieren un cambio verdadero está Morena, la esperanza de millones de mexicanos.