Cd. de México.-

En el país sólo hay alrededor de 40 sismólogos, que resultan insuficientes si se considera que gran parte del territorio mexicano presenta riesgos sísmicos; sin embargo, las instituciones que estudian el fenómeno han avanzado al lado de las tendencias mundiales en la materia, declaró Xyoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, miembro del SSN, sostiene que la sismología como especialidad de la geofísica es un estudio al que se llega por un posgrado. Generalmente se trata de egresados en licenciaturas afines a las ciencias de la Tierra, pero que les hayan brindado bases firmes en matemáticas, “pues finalmente la principal materia de estudio son fenómenos físicos a los que se les tiene que adaptar un modelo matemático”.

En México, sólo existen dos lugares en donde un estudiante se puede especializar en esta rama: El Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada Baja Califonia (CICESE).

En el Departamento de Sismología hay más de 25 estudiantes dedicados al desarrollo de proyectos de investigación relacionados con estos temas. En los últimos años se han tratado diversas líneas de investigación, desde acercamientos clásicos a la materia como son la propagación de ondas en el territorio mexicano, el estudio de la sismicidad cortical y la dinámica de la fuente sísmica, hasta otras aproximaciones, como las deformaciones corticales y su relación con los ciclos sísmicos que han permitido identificar en la brecha de Guerrero los llamados “sismos silenciosos”.

Entre los temas de mayor actualidad estudiados en este Departamento, tal como lo consigna el mismo Instituto, se encuentra la modelación numérica de terremotos, el estudio de la mecánica de la fuente sísmica, el desarrollo y aplicación de la interferometría radar (INSAR) y el desarrollo de la sismología en tiempo real para sistemas de alerta temprana.

Por su parte, el CICESE tiene como misión fundamental realizar estudios teóricos y aplicados sobre el origen de los temblores y de la propagación de las ondas sísmicas por el interior de la Tierra. Así como, en aspectos de prevención dada la ocurrencia del fenómeno natural. Los trabajos que realizan sus estudiantes están estrechamente ligados con los proyectos de investigación del Centro.

Para realizar investigación se cuenta con laboratorios de instrumentación para prueba y mantenimiento del equipo utilizado en la red sísmica permanente. Así como el utilizado en redes temporales instaladas para proyectos específicos. Además, se cuenta con equipo de cómputo para el procesamiento de las señales registradas.

Espíndola Castro también señala que no es que no haya interés en los jóvenes por aventurarse en estas materias de estudio, sino que hay un temor por elegir diversas carreras de ciencias naturales aplicadas o exactas por la preocupación de no tener un espacio para desarrollarse profesionalmente. “En el caso de la sismología es necesario tener más especialistas para tener mayor investigación sobre el tipo de suelo y subsuelo en toda la República Mexicana para saber perfectamente qué tipo de asentamientos se deben poner. Desde este punto de vista, casi toda la República faltaría ser estudiada”.