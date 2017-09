Partidos en estados discuten ceder recursos de campaña

Cd. de México.-

Los dirigentes de partidos políticos en 14 estados del país se han sumado a la discusión para determinar si destinarán parte de su financiamiento a los trabajos de reconstrucción en las ocho entidades que fueron golpeadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, pero sólo en cuatro se han concretado las donaciones, mientras que en otros días se sigue discutiendo la posibilidad.

Estos pronunciamientos surgen luego que a nivel federal los distintos partidos anunciaron que donarán sus prerrogativas para tal finalidad aun cuando en nueve entidades será año electoral. En Chiapas, entidad golpeada por el terremoto del jueves 7 de septiembre y con 56 mil viviendas afectadas, el Congreso presentó una iniciativa para suprimir el 100% del financiamiento público rumbo a la contienda del 2018.

El Congreso de Morelos, estado golpeado por el segundo sismo, anunció que los legisladores destinarán el 50% de sus salarios para la reconstrucción de la entidad. La medida aplica desde esta quincena y hasta el 31 de agosto de 2018, lo que sumaría 10 millones de pesos.

El PRD en Jalisco está de acuerdo con que los recursos públicos para partidos puedan entregarse a la reconstrucción de las zonas afectadas, pero su presidente estatal, Raúl Vargas, dijo que se debe crear un marco legal para que el proceso sea transparente y se establezca de dónde podrán financiarse los institutos políticos. El presidente estatal del PAN, Miguel Martínez, detalló que se adherirán a la decisión tomada por la dirigencia nacional de donar las prerrogativas el año entrante.

En Tabasco, Yucatán y Guanajuato, entidades en las que se renovará la gubernatura, líderes partidistas señalaron que el tema está en el tintero pero no han hecho un anuncio concreto. Mientras que en Veracruz y Puebla, que también elegirán gobernador el próximo año, el tema no ha sido contemplado.

En entidades que no tendrán procesos electorales, como Sinaloa, el Partido Sinaloense fue el único en donar prerrogativas de los últimos meses de este año, pero no del siguiente. Mientras que en Michoacán y Nuevo León, legisladores del PRI explicaron que los congresos locales no tiene atribuciones para donar financiamiento, pero que se trabaja en propuestas alternativas.

Desde Tamaulipas el presidente del Instituto Electoral, Jesús Hernández Anguiano, consideró que primero debe lograrse la medida a nivel federal.

El PRI de Coahuila, Movimiento Ciudadano de Guerrero y el PAN en Sonora respaldaron la decisión de su dirigencia nacional y ratificaron el compromiso de renunciar a al financiamiento, aunque con precisiones en cada partido.

En Hidalgo, donde el próximo año se renovará el Congreso, diputados del PRD y del PAN aseveraron que primero se necesita un fondo para el estado pues continuamente se ve afectado por fenómenos climáticos.