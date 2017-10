PAN sancionará a ‘rebeldes’ sólo si no apoyan a candidato blanquiazul

Cd. de México.-

El vocero del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Rodríguez Doval, aseguró que pese a las críticas de los llamados “rebeldes” panistas en el Senado, en contra del líder nacional Ricardo Anaya y su conducción, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) no promoverá ningún procedimiento interno para sancionarlos.

“Nosotros seremos respetuosos”, indicó, aunque aclaró que ya iniciadas las campañas todos los panistas deberán apoyar la candidatura que decidan los órganos de dicho partido, o quedarían automáticamente fuera.

“Insisto todavía no hay campaña electoral, todavía no hay candidatos registrados en su momento ya veremos lo que pueda pasar”, pero cuando un militante del PAN llama al voto por otro candidato ya registrado, cosa que en estos momentos no ha ocurrido porque no hay candidatos registrados, “ese militante de manera automática se sitúa fuera del partido”.

El también presidente panista de la Fundación Rafael Preciado fue entrevistado en el Palacio de Minería, el VIII Foro de la Democracia Latinoamericana, “Desafíos de las Elecciones en tiempos de cambio: un panorama latinoamericano”.