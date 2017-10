Monreal podría ser secretario de Gobernación de AMLO: Yeidckol

Cd. de México.-

La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que, por su experiencia, Ricardo Monreal podría ser el secretario de Gobernación, cuando Andrés Manuel López Obrador gané la Presidencia de la República en el 2018.

“Él es una gente valiosa, es una gente que tiene un trabajo hecho dentro de Morena, tiene obviamente posibilidades muy importantes, yo lo comenté con ustedes, que el perfil de Monreal, lo veía para una Secretaría de Estado, creo que su perfil se presta mucho para secretario de Gobernación o una cosa así, creo que tiene el perfil… el otro día comentaba que tiene 40 años en la política, es una gente muy probada y lo que es una realidad es que Morena va a ganar la Presidencia de la República y vamos a necesitar un gabinete muy poderoso y muy fuerte y gente muy comprometida y muy bien formada para cada uno de los cargos, pero la decisión de Ricardo es de él y la respetamos absolutamente”, destacó.

En entrevista al acudir a un evento en el INE, Polevnsky explicó que Monreal es una gente valiosa y tiene trabajo hecho en Morena y dijo que no cree que Ricardo Monreal se vaya al PRI, después de que hace 19 años renunció a ese instituto político.

“Nosotros creemos en la libertad y creemos que cada quien tiene que tomar sus propias decisiones que quiera hacer y la gente que está en Morena está por convicción propia, no porque nosotros los detengamos o presionemos, obviamente a nosotros nos encanta que llegue gente a Morena, somos un partido abierto y esperamos a más gente y esperamos que se mantengan con nosotros por convicción, yo no creo que Ricardo Monreal, imagínense salirse hace 19 años del PRI para regresar al PRI, no, no creo que Ricardo Monreal haga algo así honestamente, pero yo obviamente respeto la decisión de cada uno de los miembros de Morena y es miembro de Morena hasta este momento”, destacó.