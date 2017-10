Designa INE nuevos consejeros en Baja California y Chiapas

Cd. de México.-

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó la tarde de este jueves a dos nuevos consejeros de Organismos Públicos Locales de Baja California y Chiapas.

En Baja California fue designado como consejero presidente Clemente Custodio Ramos, en sustitución del ex consejero Javier Garay, quien renunció al cargo el 4 de julio.

Para el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Chiapas fue designado como consejero Gilberto de Guzmán Bátiz García, pues la consejería quedó vacante por el fallecimiento, en junio pasado, del consejero Jesús Pineda.

El consejero presidente de la Comisión de Vinculación del INE con OPLs, Jaime Rivera, aseguró que el proceso de designación fue transparente.

La consejera Pamela San Martín votó en contra de la designación en Chiapas, pues derivado de notas periodísticas sobre su presunta vinculación con el senador Zoé Robledo se preguntó a De Guzmán si existía vínculo con él y aseguró no haber sido asistente particular sino haber laborado en el Congreso Local junto con otros 40 diputados.

Guzmán Bátiz aseguró que “si bien lo unía una amistad no había ninguna otra relación, sin embargo, ayer conocí que en 2012 fue representante legal del senador Robledo al litigar la candidatura a la Senaduría. La problemática no es que lo haya representado, sino que esto fue materia expresa de pregunta” y debe ser información que se proporciona y que no se dio, expuso San Martín.

“Todos los servidores públicos debemos estar sujetos al más alto escrutinio público y la respuesta que se da a pregunta expresa” se debe considerar.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña también se pronunció por privilegiar a “otro perfil”.

Los consejeros Dania Ravel, Jaime Rivera, Marco Antonio Baños indicaron que no se le preguntó expresamente si hubo relación profesional con el legislador y desempeñar su profesión no es impedimento para el cargo.