Debemos recuperar la ilusión: De la Fuente

Cd. de México.-

Al percibir el desencanto como un denominador común, el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, señaló que hay que recuperar la ilusión y transmitirle a los jóvenes que a pesar de las circunstancias complejas del país hay alternativas, soluciones y caminos; además, resaltó la solidaridad de los “millennials” en las zonas afectadas por los sismos.

Al participar en la mesa “Transformación Democrática y Participación Ciudadana” en el Colegio de San Luis (Colsan), enfatizó que el desencanto no puede ser el destino de todo el esfuerzo de muchas generaciones que han empujado un desarrollo y un progreso de México.

Resaltó que cada estudiante es un agente de cambio en potencia y al que hay que transmitirle el lado preocupante pero también el lado estimulante; “si recuperamos la ilusión creo que la construcción de un mejor país sí está en el horizonte”.

A los jóvenes, agregó, hay que darles, en el fondo, un mensaje más de optimismo prospectivo que de pesimismo estático.

Destacó la importancia de la movilización ciudadana que se dio en los estados donde se sufrieron los sismos, en primer lugar por el apoyo solidario que brindaron a las víctimas de los familiares y en especial la acción de los jóvenes.

“Nos mostró que esta generación que habíamos desdeñado un poco, los ‘millennials’ o sus equivalentes, que ‘no les importa más que su celular’, que ‘están metidos en el mundo abstracto de las redes sociales’, que ‘han perdido contacto con la comunidad’, ¿pues saben qué nos mostraron?, que no es cierto, que pueden y saben salir a las calles a solidarizarse con sus vecinos, con los que no conocen, con los que no son de su barrio, con los que no son de su edad, con los que no son ‘millennials’ y que también estaban en condiciones de dificultad”, sostuvo.

Descarta contender

En la mesa “Transformación Democrática y Participación Ciudadana” dentro del Ciclo de Conferencias “Caminos y Dilemas de la Nación” compartió opiniones con el aspirante a candidato presidencial independiente, Emilio Álvarez Icaza, con el politólogo José Antonio Crespo y con el diputado federal Xavier Nava Palacios.

Posteriormente descartó contender como candidato independiente a la Presidencia de la República en 2018, no obstante dijo que participará como impulsor de las candidaturas independientes porque es el momento de la ciudadanía y los partidos políticos no tienen por qué seguir manteniendo el monopolio electoral.

“Yo en lo personal no estaré contendiendo como candidato independiente pero estaré impulsando cualquier proyecto de ciudadanos honorables que hay muchísimos que aspiren a un puesto de elección popular, porque esto le va a venir bien a la democracia mexicana y le va a venir bien al País”, precisó.

El doctor De la Fuente comentó que el Frente Ciudadano por México, en primer lugar se ha equivocado en el nombre, porque está conformado por tres partidos políticos y no por ciudadanos y al que se le ven tintes partidistas.

Pero, dijo que es válido unir a la oposición para tratar de ganar un proceso electoral en contra de los grupos hegemónicos del poder, porque le puede venir muy bien a la democracia en México.