‘Camila’ la perrita chihuahua, se reunió con el policía federal que la rescató

Cd. de México.-

Como parte del seguimiento y apoyo a los damnificados tras el sismo del 19 de septiembre, se realizó el encuentro entre “Camila”, la perrita de raza Chihuahua que sobrevivió seis días bajo los escombros, con el elemento de la Policía Federal que la rescató.

La propietaria de esta pequeña perrita de color amarillo y seis años de edad, recordó que en el momento en que le avisaban del rescate de “Camila”, ella estaba en el Servicio Médico Forense, identificando el cuerpo de su padre quien lamentablemente perdió la vida al caer el edificio de Edimburgo número 4 en la colonia Del Valle, por lo que agradeció al Policía Tercero Israel, por no haber cejado en su labor de seguir moviendo tierra y piedras con la intención de encontrar vida.

“La verdad estoy muy agradecida, yo me imagino que mi papá y mi perrita se encontraban en el balcón, el balcón se fue para abajo, y yo creo él que nos las dejó para que nuestro dolor no fuera tan grande y tuviéramos tantita felicidad después de toda la tragedia, la verdad no tengo como agradecerles”, expresó la dueña de Camila mientras la acariciaba sobre sus piernas.

El Policía Tercero Israel, elemento administrativo que como muchos otros, se sumaron a las brigadas de auxilio, recordó que estaba retirando escombro con una pala, cuando percibió un movimiento y el chillido de “Camila”. Se arrodillo y empezó a retirar las piezas de concreto con la mano hasta llegar a la perrita que apenas respiraba. Ahora tuvo nuevamente la oportunidad de cargarla.

“Estábamos paleando, sacando todos los escombros con los compañeros de Policía Federal, cuando vi que se empezó a mover la perrita, estaba muy enterrada en el escombro, dejamos la pala y me tiré a sacarla del escombro donde estaba toda enterrada, estaba muy espantada y pues para mí es un orgullo haber salvado a Camila, porque vida es vida, sea lo que sea, es vida”, expresó el Policía Tercero.

“Camila”contaba en su collar con una placa con el numero telefónico de sus dueños, por lo que fueron avisados al instante para notificarles que su mascota se encontraba con algunas lesiones pero viva, en una clínica veterinaria.

Con estas acciones la Policía Federal refrenda su compromiso de proteger y servir a la comunidad.