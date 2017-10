Aseguran que ni Bono ni futbolistas han donado para reconstrucción

Ciudad de México.-

La cuenta Reconstrucción CDMX acumula hasta la fecha 24 millones de pesos en donativos hechos por ciudadanos y funcionarios públicos, pero “chin, chin, de veras que Bono no apoquinó para esto”, aclaró el secretario de Finanzas, Edgar Amador.

Amador Zamora aseguró que a esta cuenta, abierta a raíz del sismo del 19 de septiembre, no han llegado donativos de personalidades del deporte ni del espectáculo como Bono, vocalista de U2.

Precisó que derivado del Fondo de Atención a Desastres de la Ciudad de México (Fonaden), se creó “una subcuenta para que recibiera donativos de ciudadanos, de los trabajadores; lo repetimos por enésima vez, Bono no ha donado a esta cuenta, Jesús Corona no ha donado a esta cuenta, los futbolistas no donan a esta cuenta, básicamente somos los secretarios, algunos ciudadanos”.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Finanzas dijo que por el momento los nombres y montos de quienes han aportado a esta cuenta –cuyo fiduciario es Scotiabank- no serán públicos, en protección a sus datos personales.