Dove se sigue posicionando como una de las empresas más racistas

Cd. de México.-

La famosa compañía de productos de belleza Dove, se sigue metiendo en problemas debido a los mensajes racistas que constantemente aparecen en sus portales, en contra de las mujeres afroamericanas.

Durante el fin de semana, la cuenta oficial en Facebook de Dove, publicó un controvertido GIF, en donde aparece una mujer de raza negra quien repentinamente se quita la blusa para convertirse en una joven pelirroja, gracias a los productos de la empresa.

De forma inmediata generó controversia entre los usuarios de las redes, provocando que el anunció fuera denunciado por discriminación racial.

Dove's racist advertising is nothing new… just the most recent of many pic.twitter.com/U3fdRICHZv

— Black Girl Culture (@blkgirlculture) 8 de octubre de 2017