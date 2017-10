Rafael Inclán da carpetazo al tema de su secuestro virtual

Cd. de México.-

El actor Rafael Inclán prefiere dar carpetazo al momento que vivió hace unas semanas, cuando fue secuestrado virtualmente mientras se encontraba trabajando en la ciudad de Oaxaca, ahora sólo quiere retomar su vida normal.

“Estoy a mano con los ojetes. Yo no sé nada, ya pasó, ya a la policía antisecuestros les toca investigar quiénes fueron, dónde está y allá ellos, yo no tengo nada qué ver en eso”.

El actor explicó que si bien apenas se dio a conocer la noticia, este incidente él lo vivió hace ya tiempo y que todo lo que una revista de farándula escribió al respecto estaba alejado de la realidad. “Todo es muy sencillo, sufrí un secuestro virtual hace cuatro semanas, eso ya pasó, me salvó un comando antisecuestros, nunca me tocaron, no te agreden, fue un negocio, pagué y salí, es todo”.

Quien fuera parte de la telenovela “Mi marido tiene familia” explicó que no tiene miedo a represalias, porque él cumplió con lo que le pidieron, entonces no quiere ahondar más al respecto. “Para qué investigo si diario inventan secuestros de este tipo y lo logran. No conocí más que la voz de los ca… y dos o tres pistoleros que se paseaban enfrente de ti en las calles, eso es todo”.

Sobre el pago del rescate Inclán dijo: “ellos (los secuestradores) pedían mucho dinero (millón y medio), yo no tenía, les dije cuanto tenía, más o menos el 10 o 15% de lo que pidieron y adiós”.

También aseguró que volvería a Oaxaca sin miedo, porque él comenzó a hacer su vida normal unas horas después de que fue liberado, además agradece que su familia y él estén totalmente bien. “Agradezco mucho a Televisa y al Gobierno de Oaxaca que implementaron un operativo con un grupo antisecuestros para que me localizaran, lo hicieron y ahí ya se callaron los secuestradores, mi producción (Mi marido tiene familia) también conté con todo su apoyo”, finalizó Rafael Inclán.

Apoyo total

Quien estuvo al pendiente de todo lo sucedido con Rafael Inclán fue el productor de la telenovela “Mi marido tiene familia”, Juan Osorio, quien también se encontraba en Oaxaca por las grabaciones del final del melodrama, y se encargó de dar aviso a las autoridades en cuanto se dieron cuenta de la ausencia del actor.

“Rafael cometió el error de engancharse con estos secuestradores virtuales, lo que ocasionó que psicológicamente lo empezaran a amedrentar y lo llevaron a este evento tan desagradable, como separarlo de la producción, lo engañaron con su hijo y él cayó desafortunadamente”, explicó el productor.

Al parecer los delincuentes habían clonado su número celular y de esta forma pudieron engañarlo a él y a su hijo, quien estuvo haciendo varios depósitos mientras su padre se encontraba encerrado en un cuarto de hotel. Como Juan Osorio ya había vivido una situación similar, supo a qué instancias acudir y fueron las autoridades quienes dieron con la víctima.

Osorio consideró que uno de los factores que pudieron ayudar en este delito, fue que Rafael Inclán perdió su pasaporte unos días antes de este suceso y muy posiblemente cayó en manos poco honestas.