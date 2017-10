Pussycat Dolls era una “red de prostitución”: ex integrante

Ciudad de México.-

Gran controversia han causado las declaraciones de la cantante y actriz Kaya Jones, ex integrante del grupo pop The Pussycat Dolls, quien a través de su cuenta de Twitter escribió un mensaje en donde se lee: “Mi verdad. Yo no estaba en un grupo de chicas, yo estaba en un círculo de prostitución. Cantamos y fuimos famosas mientras los que eran nuestros dueños hicieron dinero”.

Kaya, confiesa en otros tweets haberse sentido usada y que esa experiencia fue tan traumática que le originó alejarse de sus sueños de seguir una carrera musical.

Una de las partes más severas surge en el instante en el cual Jones, asegura que para ser parte de la afamada agrupación debía seguir las órdenes y reglas que le imponían, lo cual implicaba mantener relaciones sexuales con quien se lo solicitara.

Pero la situación no termina ahí, la también modelo revela haber sido amenazada de muerte si se atrevía a revelar esta información.

Hasta el momento, el posteo lleva 6 mil 549 retweets, más de 10 mil 900 “me gusta” y 654 comentarios entre los que destacan la consternación y el repudio por este tipo de situaciones por parte de sus fans, amigos y miembros de la comunidad artística.

El dibujante de cómics Scott Campbell se ha sumado mostrando palabras de aliento.

En mensajes posteriores, Jones ha manifestado lo agradecida que se siente con su familia y amigos por estar recibiendo apoyo.