Netflix anuncia su programación de octubre

Cd. de México.-

La plataforma Netflix anunció su programación para octubre, entre la que se encuentra la segunda temporada de “Stranger Things”, la tercera de “The Flash” y el estreno de “Frozen”.

La segunda temporada de “Stranger Thing” será el 27 de octubre mientras que “Frozen” se podrá ver a partir del 15. Otras cintas que se estrenarán son: “Ace Ventura: Un detective diferente”, “Siniestro 2” y el documental “It was fifty years ago today! The Beatles: SGT Peppers and beyond”, que podrá verse el 5 de octubre.

En cuanto a las series: la temporada 12 de “Criminal Minds”, la primera temporada de “Suburra y ID-0”, la segunda temporada de “Designated survivor”, el 6 de octubre y la quinta temporada de “Arrow”, desde el 7 de octubre.