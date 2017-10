La celebración Kardashian

Cd. de México.-

El canal E! celebra el 10 Aniversario de la llegada de la familia Kardashian a su pantalla, con el show “Keeping up with the Kardashians”, que ha permitido a los fans sumergirse en los inicios y en la historia de las exitosas hermanas.

La serie comenzó en E! en 2007. Para continuar esta gran celebración, E! transmitirá además un especial de Kendall y Kylie Jenner el martes 10 de octubre a partir de las 22:00 horas, y un especial de Kim, Khloe y Kourtney el martes 17 de octubre a partir de las 21:30, dando paso al gran estreno de la 14 temporada de la serie, el martes 24 de octubre a las 22:00 horas.

En este programa especial de celebración de aniversario, Ryan Seacrest —conductor y productor ejecutivo tanto de la serie como del especial— se sienta a conversar con Kris, Kim, Khloe, Kourtney, Kendall y Kylie.

E! Entertainment Television Latinoamérica.

Especiales durante todo el mes de octubre.