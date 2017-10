Kate pasó de los besos al sexo con Penn

Cd. de México.-

Como parte de la promoción de su serie documental El día que conocí al Chapo, la actriz Kate del Castillo tuvo una entrevista con el matutino Good morning America, donde entre otras cosas reveló que tuvo relaciones sexuales con Sean Penn.

Kate fue entrevistada por la presentadora Juju Chang, quien le preguntó acerca de su relación con el actor hollywoodense. Para ser precisos, Chang cuestionó a Del Castillo que si en algún punto se había enamorado de Penn, a lo que la actriz respondió que no.

“Nunca me enamoré de él. Tuvimos sexo. Bueno. Lo siento, pero ambos somos adultos, solteros y algo estaba pasando, pero eso fue todo. Estábamos ahí para hacer negocios”, dijo en la entrevista con Juju Chang para Good morning America.

En la charla, Del Castillo señaló que no lo había revelado antes simplemente porque nadie se lo había preguntado. “Nadie me preguntó y no ando hablando de eso. Todos fueron tan estúpidos y todos pensaban que tenía algo que ver con El Chapo, que nadie me preguntó y no ando hablando de eso. Pero creo que todo estuvo bien calculado. Hasta eso”, añadió.

Sin embargo, la periodista Adela Micha sí le había preguntado por esa relación. Del Castillo dijo en esa ocasión que lo único que hubo entre Penn y ella fueron “unos besos”.

El lanzamiento del documental provocó la reacción de Penn, quien calificó de falso lo emitido y advirtió también que evitará que Netflix siga difundiendo Cuando conocí al Chapo pues, según él, lo narrado en el documental “carece de veracidad”.

“En un repugnante e incansable afán de obtener atención y publicidad gratuita, la señorita Del Castillo y su equipo (quienes no estuvieron presentes en la entrevista y por lo mismo carecen de información de primera mano) han buscado crear una narrativa profundamente falsa, tonta e irresponsable”, dijo.

El vocero expresó que una de las preocupaciones de Penn es que el documental miente, al decir que fue gracias a él que el Departamento de Justicia de Estados Unidos localizó a Guzmán Loera, algo que lo pone en peligro junto a su familia.

Netflix respondió a la acusación mediante un comunicado: “Se le dio a Sean Penn la oportunidad de participar en Cuando conocí al Chapo en varias ocasiones y decidió no hacerlo. Los eventos que ocurrieron desde la famosa reunión han tenido una amplia cobertura. Lo único nuevo en el tema que estamos aportando con esta serie es darle a Kate la oportunidad de finalmente contar su versión de esta historia”.

El productor del documental, David Broome, negó que en la producción se afirmara que el actor estuvo involucrado con la detención del narcotraficante.