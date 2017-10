Eduardo Yáñez pide disculpas por agresión a reportero

Ciudad de México.-

Luego de que Eduardo Yáñez agrediera con una cachetada al reportero “Paco” Fuentes de “El Gordo y la Flaca” durante la alfombra roja de un evento en Los Ángeles, el actor ofreció una disculpa a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta”, escribió el actor.

Así reacciona #EduardoYañez luego de agredir a nuestro reportero @fuepaco ❌ #GyFopina Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 6:34 PDT

Ayer miércoles se dio a conocer que Yáñez se molestó por una pregunta que lanzó el reportero sobre su hijo, y reaccionó con una agresión física que se hizo viral.

“Ya no me faltes al respeto”, advirtió Yáñez al reportero, quien contestó que no lo estaba haciendo y entonces el actor respondió con una cachetada.

En solo minutos famosos y periodistas impresionados con la agresividad de #EduardoYañez contra nuestro reportero @fuepaco Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 12:38 PDT

“Paco” Fuentes piensa tomar acción legal contra Yáñez; luego de la agresión acudió con agentes de la policía y recibió atención médica.