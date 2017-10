Deportes Martí se disculpa tras negativa a escena de romance gay

Cd. de México.-

Deportes Martí ofreció disculpas a la producción de la serie “La Casa de las Flores”, luego que en días pasados personal de la empresa impidió las grabaciones de una escena de romance gay en una de sus tiendas.

En respuesta, el director Manolo Caro agradeció la respuesta.

En un comunicado, Deportes Martí refirió este jueves que en seguimiento a lo sucedido durante la filmación de la serie, producción de Netflix, Deportes Martí ha manifestado públicamente su desaprobación ante lo sucedido.

Recordó que también ha reiterado que la reacción no refleja la política de inclusión y diversidad de dicha empresa.

“Hemos establecido contacto directo con el equipo de producción, a fin de ofrecer una disculpa, rectificar y fijar una postura ante los hechos”, expuso.

“A raíz de esta conversación, se acordó transformar este suceso en una acción positiva que permita promover un mensaje de respeto e inclusión entre las audiencias internas y externas de Deportes Martí”.

Aseguró que en los próximos días se reunirán ambos equipos para afinar detalles y desarrollar conjuntamente una serie de acciones basados en el valor de la diversidad.

“Para impactar a todos nuestros colaboradores, clientes y visitantes”.

El lunes, en varios mensajes escritos en su cuenta de Twitter, con el apoyo de los actores Zuria Vega y Erick Elías, el director Manolo Caro denunció que Deportes Martí le impidió grabar una escena de romance gay de su serie “La casa de las flores” en una de sus tiendas.

“La postura de Deportes Martí fue, si es una pareja gay en escena no pueden ni acercarse porque no va con la marca ni la imagen”, escribió Caro.

El realizador también posteó un video en los que se aprecia a un miembro de la producción discutiendo con un hombre al que identifica como “el gerente de tiendas”.

“Un video de cuando el gerente de las tiendas nos llegó a decir que no podíamos filmar”, escribió el actor Darío Yazbek.

La empresa deportiva respondió por la noche.

“Externamos nuestro compromiso con el Productor Manolo Caro y a su equipo para que puedan regresar a filmar a nuestras instalaciones”.

Este jueves, Deportes Martí manifestó que reitera su esencia de empresa incluyente y libre de discriminación de género, orientación sexual, raza, etnia o cualquier otra condición.