Ciudad de México.-

Luego de pasar por Jalisco y Monterrey, la gira “Get Up” de Bryan Adams por fin llegó a la Ciudad de México.

La noche de ayer miércoles en el Palacio de los Deportes. Un par de animaciones en la pantalla del escenario en donde se veía al artista moverse por un par de segundos, fueron el preámbulo para que en punto de las 21:20 horas el músico saliera a escena en compañía de otras dos guitarras, batería y piano.

El cantante de 57 años, que ostenta bajo su brazo más de 40 de carrera y 10 discos de estudio, hizo vibrar a un domo de acero que no estaba lleno en su totalidad, sin embargo, eso no fue impedimento para que los asistentes, en su mayoría señores y señoras que rebasaban los 30 años y uno que otro veinteañeros, coreara al lado del músico algunos de sus éxitos.

“¡Buenas noches México!”, diría Adams luego de interpretar “Do What Ya Gotta Do” y “Can’t Stop This Thing”. El cantante, al igual que el resto de los miembros que lo acompañaron en escena, vistieron saco y camisa negra, la cual combinaron con jeans, lo que les daba un aspecto juvenil.

El músico agradecido que una de las personas de entre el público llevará una cartulina en la que se leía “Bryan Mexico Loves You”, pidiendo que se la acercaran para mostrarla desde el escenario para después regresarla así como levantar del suelo una bandera canadiense que alguien del público le lanzó.

En cada tema de pudo ver desde animaciones y proyecciones de lo que cada uno de los miembros hacían a su lado en el escenario, así como por momentos la canción que interpretaban se sincronizaba con el video original del tema como fondo, pudiendo ver el antes y el después del artista, quien sonreía en cada interpretación.

“Run to You”, “Heaven”, “Summer of ’69” y “Everything I Do”, serían otros temas que pusieron a corear al público mexicano, siendo esta última una de las más aplaudidas.

El artista canadiense tomaría el micrófono un par de ocasiones, tanto para agradecer el cariño de la gente como para bromear con ellos. “Ayer llegamos a la Ciudad de México, y dado que soy vegetariano y es fácil encontrar comida así, llame al servicio a la habitación y dije por favor podría tener fajitas, guacamole, totopos y una limonada. Y fue tan rico que para cenar volví a llamar y dije fajitas, guacamole, totopos, salsa verde”.

“Ella me dijo a mi, señor Adams, ordenó lo mismo de la comida para cenar, ¿no quiere probar los tacos? Y dije que no, quiero fajitas, fajitas vegetales. ¡A huevo!”, exclamó, provocando las risas y aplausos de la audiencia.

Luego de interpretar otras canciones como “Somebody”, “Woman” y “Cuts like a knife”, Adams volvería a tomar el micrófono para decir: “Enciendan las luces, por favor. Sé que todos están muy apretados esta noche y no se pueden mover mucho pero en esta siguiente canción es para bailar y sé que la gente mexicana le gusta bailar, no me fallen. ¿Cómo se dice shake your ass?”, preguntaría para luego de acercarse a una chica del público repetir: “La señorita de ahí dijo que es move el culo”, riendo para después cantar Brand New Day y al finalizar, agitar su cadera en compañía de sus músicos en el escenario.

El músico tendría un par de inconvenientes con el sonido, en un momento, luego de una hora ininterrumpida de tocar y cantar, abandonó el escenario, y en la pantalla apareció un mensaje en donde se leía que regresaría después de 10 minutos de descanso, hecho que incluso provocó caras de asombro. Al volver, el artista bromeó al respecto diciendo:

“¿Hola? ¿Me escuchas México?”, tocando con sus dedos el micrófono. “Quiero explicar lo que sucedió. Justo ahora detrás del escenario, está sucediendo una gran cena y uno de los chicos presionó con su codo algo y se desconectó todo. ¡Queremos comenzar el show desde el principio, vamos a hacerlo de nuevo!”, bromeó.

Luego de un par de temas más, el compositor sacaría de su pantalón su teléfono y explicó a los presentes: “Tengo un teléfono aquí, prendan las luces para que pueda verlos a todos. ¿Saben que haré ahora? Voy a tomarnos una “selfie”, no, haré un video de la Ciudad de México. Quiero que todos los que me siguen en Instagram vean lo hermosos que son las personas que están aquí esta noche, esto va a salir en todo el mundo esta noche, ¿están listos?”, diría antes de levantar su teléfono.

El artista canto desde distintos ángulos con la ayuda de otros dos micrófonos, situados en cada esquina del escenario, consiguiendo que el público le aplaudiera cada vez que se acercaba a ellos. Incluso, Adams tomaría la cámara de una de los presentes para apuntarse a si mismo y luego devolverla entre la gente.

“Tengo que decirles que cuando vine a la Ciudad de México la última vez había algunos teléfonos en la audiencia pero no cómo esta noche. Hoy todos tienen un teléfono así que llámenme, solo mándenme un mensaje de texto, pero llámenme esta noche. De hecho lo que quiero que hagan es que todos aquí prendan las luces de sus celulares. Quiero dedicar mi siguiente canción al gran cantante Gord Downey, quien falleció el día de hoy”, diría antes de cantar “All For Love”.

Después de dos horas de concierto, el cantante culminó la noche con dos temas acústicos en donde las luces de los celulares del público se alzaron, hecho que lo hizo sonreír para abandonar el escenario antes de bailar con sus compañeros músicos y gritar con emoción “¡A huevo!”.