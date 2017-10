Hugo Sánchez pide respeto por su paso en Atlético de Madrid

Cd. de México.-

El ex futbolista, Hugo Sánchez, habló por primera vez sobre los actos de los aficionados colchoneros que han maltratado su placa en el nuevo inmueble del Atlético de Madrid y a su vez agradeció a la directiva que lo contemplara como una leyenda del club.

Consideró que el que el Atlético de Madrid estrene casa nueva es muy ilusionante, muy motivante, dónde consiguió triunfos en la temporadas 1981-1985, al lograr marcar 54 goles en 111 partidos de liga, además de conseguir una Copa del Rey y un pichichi.

Con respecto a su placa mencionó; “Hay susceptibilidad con respeto de mi ida del Atlético de Madrid al Real Madrid. Pero bueno, yo soy un profesional como todos los futbolistas del mundo y el hecho que haya muchos jugadores que pasan de un club a otro es cuestión de respetarse por conveniencia y beneficio tanto deportivo como profesional”.

Por último, el ex delantero, reconoció el peso que tiene ser ídolo en dos equipos rivales (Atlético y Real Madrid) pero su hambre de triunfos y ganas de triunfar en su trayectoria futbolística lo llevó arribar al Santiago Bernabéu. “Si me dijeran que el Atlético de Madrid actual puedo ganar todo, me hubiera quedado y espero que la gente lo entienda”