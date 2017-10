Hugo está hablando puras estupideces: Berny Ulloa

Cd. de México.-

Berny Ulloa, ex árbitro costarricense, declaró en el programa ‘Teletica Radio’ sobre las acusaciones que le hizo el ex jugador mexicano Hugo Sánchez, durante un programa de televisión.

Previamente “El Macho” había mencionado sobre un supuesto amaño en el juego de América ante Monterrey de la temporada 1992-1993.

“Sí hubo partidos amañados, yo jugaba en el América y jugamos en Monterrey y resulta que trajeron un árbitro de Costa Rica y resulta que este árbitro lo trajeron de afuera por primera vez en la historia, era Berny Ulloa, y yo jamás había vivido una cosa de esas, cuando pasó eso dije: ‘Me voy de aquí, pues me parece vergonzoso”, aseguró el “Pentapichichi”.

El duelo que se vivió en el Estadio Azteca, se marcaron 3 goles anulados de los azulcremas, situación que se vio afectada con una derrota por la mínima ventaja, dejándolos fuera de la gran final.

Ulloa, se defendió al respecto y mencionó; “Todo eso que Hugo Sánchez está hablando son estupideces. Al minuto cuatro o cinco yo pude haber expulsado a Hugo Sánchez por una entrada violenta contra un adversario… si eran partidos amañados lógicamente él va para afuera, yo lo sentí, pero como era cuatro minutos de juego y el partido era difícil”.

El ex referí aclaró que en aquella noche sus demás compañeros silbantes eran mexicanos y todos sufrieron las consecuencias al parejo.

“Yo fui invitado a ese partido de semifinal del fútbol mexicano por primera vez. Siento que el trabajo que se hizo, aunque fue duro, fue honrado. Yo estaba con asistentes y cuarto árbitros mexicanos y eso hay que aclararlo. Pero tampoco le achaco a ellos. Si morimos, morimos los cuatro. Yo avalo la bandera si el asistente me hace incurrir en el error, yo muero por él”.

Para finalizar, el tico recordó una anécdota cuando se encontró nuevamente con el ex delantero del Real Madrid.

“Ese día me saludó respetuosamente y me dice: ‘don Berny , un gusto volver a verlo por acá. Por eso que venga 25 años después a ofender la honra de un árbitro no me parece lo correcto”, concluyó.