En Cruz Azul evitan el tema de la polémica arbitral

Cd. de México.-

Cruz Azul le quiere dar la vuelta al polémico arbitraje que les benefició el pasado martes y que les permitió conseguir la victoria ante los Gallos Blancos del Querétaro.

Martín Cauteruccio comentó que el hecho de que el central Érick Yair Miranda haya tenido un mal trabajo, es algo que se les sale de las manos y únicamente se concentran en conseguir un buen resultado este sábado ante los Lobos BUAP.

“Eso es algo externo y de lo que no quiero opinar, tengo que enfocarme en lo que suceda en la cancha, es algo que vio el árbitro y lo marcó”, dijo.

“Entrar en ese tipo de polémica no me compete, yo no soy quién para opinar de los árbitros”, agregó.

En la mente de los jugadores cementeros no solo está el compromiso ante los Lobos, también en el duelo del próximo martes ante América dentro de los octavos de final de la Copa MX.

Cauteruccio aceptó que el partido lo ven como una buena forma de acabar con la jetatura que tienen las Águilas en su contra. “Se tiene que dar (la revancha) es una buena oportunidad y trataremos de aprovecharla”.

Sobre la irregularidad goleadora que tiene, Cauteruccio aceptó que no ha sido sencillo ser constante, pero confía en que dicha situación cambiará.