Pobrecito ‘Geno’

Lo sentimos mucho por “El Geno”, como sufre, ah como ha de extrañar a sus 12 caballos cuarto de milla, los que tiene en muy bien acondicionadas par de caballerizas, pencos que tragan mejor que uno, que no solo tienen aire refrigerado y calefacción, sino que gozan de nutriólogo y doctor a la mano. Eso es nada más para que la raza de Tamaulipas, se dé un iris de cómo y cuánto nos robó ese desgraciado.

POR SI FUERA POCO

Como la está pasando mal, enchiquerado en el penal victorense, lejos de su ranchito “Palomas Blancas”, el cual cuenta con dos señoras residencias, un lienzo charro, alberca gigante y tal vez templada, más de una cancha de tennis, grosero lago artificial, par de viviendas para los peones, un mega cuarto de trofeos, dos bodegas, todo ello en 60 inches hectáreas. Eso es nada más su juguetito para jugar al Charro De Oro. ¿Qué más no tendrá el bato?

Y SE HACEN WEYES

Pero eso es solo por cuanto hace a su rancho rascuache, mismo que no leemos por ningún lado que ya se lo han asegurado. Porque lo bueno sería que se lo quitaran. Y que también le apañaran todas sus cuentas bancarias y sus múltiples bienes. El hacérsela de jamón con solo encerrarlo, es una vil babosada y una somera bagatela. Ya que saliendo de chirona, las va a volver a gozar y ya sin broncas de ninguna índole.

EL AGUACATE

Al Geno ahora le dicen “El Aguacate” y no precisamente por el color de sus ojos, sino porque tiene más propiedades que el fruto michoacano. Y todavía falta que le encuentren muchas más, sin contar las que tiene bajo prestanombres, mascaradas y muchos recovecos más. Justicia sería que lo dejaran encuerado, si no, pues no.

DIGANOS UNA NUEVA

Que COMAPA volvió a jeringarle la existencia a medio rancho, tumbándole el servicio de aguarrás a los vecinos de las colonias Mirador, Palacios, Buenavista, Matamoros, AVG, La Fe (perdida), Las Torres, Unidad Nacional, Nueva Era, entre otras tantas. ¿Cuál es la nueva, si no hay semana en que no le hagan la misma fregadera al pobre pueblo? Mejor ejemplo de que este gobierno es un desmadre, no lo hay.

POR DONDE LE BUSQUE

No debe faltar el agua en los chantes, porque no hay seca, ni está bajo el nivel del río, tampoco se quemaron los motores productos de los calorones brutos que pegan por estos lares. ¿Entonces cual es el pretexto para suspender el servicio de agua potable? Tampoco hay inundación, ni se anegaron los motores, la basura acumulada en el río, no taponeó el paso del agua. Entonces ¿Cuál es la inche excusa de Comapa?

FUGA, PERO DE CAPITAL

La excusa es que se presentó una fuga de agua en una tubería principal del tanque Matamoros. No la creemos, pero en caso de que así fuera, no tienen progenitora, porque con el capital que maman, deberían tener el equipo más ingón de la comarca, la tubería averiada debería ser de plata o hasta de oro, de acuerdo al lanón que levantan, el que le despelucan al pueblo pagano.

POR LA NENITA KEREN

Los 7 mil 571 miembros del grupo Americanistas de Nuevo Laredo, como siempre, nos hemos aventado el compromiso de otra ayuda a quien la requiere, es en pro de la nenita Keren Rubí Cruz Claudio, de cinco añitos, quien requiere de una cirugía. Sus papitos Ivonne y Hugo, no acabalan la feriecilla que se necesita. El Saldazo de Oxxo (tarjeta o cuenta donde depositarles) es el número 4766 8401 2901 9290. Así que todo el que lea esto, pongámonos la del Puebla. ¡Disculpen! Quise decir la del América.

BOTEO POR ELLA

Hasta el sábado a las 8:00 de la noche pueden depositarle una corta, acudiendo a los Oxxos. Y el sábado de 10 de la mañana a 2:00 de la tarde, habrá un boteo en Guerrero y Lincoln, para juntarle más feria para la cuenta de gastos médicos de Keren Rubí.

Y luego en el “Chabelas” de Guerrero y Zaragoza (ahí se junta la raza Super Águila para ver los juegos del mejor equipo del mundo) antes del encuentro contra Cruz Azul, se colocará un bote para quien desee mocharse. Organizan Mayita Arriaga, Claudia Mauricio, Pepe Vázquez, Jorge Chester Cheetos y el valedor José Ramiro García. Así que ya sábanas racita, hoy por Keren Rubí, mañana por alguno de nosotros.