Los mil millones

Es cierto, algunos ex funcionarios de las anteriores administraciones no tuvieron compasión de la ciudadanía y realizaron millonarios negocios al margen del poder, aunque la colectividad vivió en la justa medianía. La inmensa mayoría no tuvo acceso, ni siquiera soñó en ser parte de los grandes negocios.

Son escasas familias de Victoria las que se beneficiaron, los nombres son lo de menos, pero las pruebas de su enriquecimiento ilícito se encuentran a la vista de todos, las plazas comerciales a lo largo del Bulevar Tamaulipas son prueba de su deshonestidad.

Es imposible que amasaran una fortuna de esa magnitud. Esto llena de rabia a muchos ciudadanos, pero lo que más les molesta es que no se mueva un solo dedo en contra de ellos.

Las historias no necesitan investigarse, es tanto el descaro o la complicidad que nunca ocultaron su riqueza. En ciudad Victoria surgieron historias de nuevos ricos que se hicieron casas que se rentan sobre los cien mil pesos.

También compraron franquicias de restaurantes, construyeron plazas comerciales sobre la calle del ocho de ocho y en otros sectores de la ciudad.

Igualmente se adquirieron hoteles en San Miguel de Allende, gasolineras en diferentes ciudades, como Monterrey, Nuevo León.

Otros pusieron sus ojos en Mérida donde invierten lo desviado, otro ex Secretario prefirió Querétaro para dedicarse a la obra y busca limpiar el dinero que se llevó.

Todos ellos tienen un común denominador, trabajaron en el sexenio anterior y los funcionarios son desde medio pelo hasta Secretarios.

Todos amasaron fortunas envidiables, al grado que un ex Sub Secretario para descansar del estrés de la anterior administración se fue a un viaje de mes y medio por Rusia, pues es de gustos exóticos y ya está puesto para regresar para disfrutar del Mundial en los mejores lugares donde jugará la Selección Mexicana.

El común denominador es que ninguno de los favorecidos es molestado, mucho menos mencionado en algún expediente. Los ciudadanos están hartos de la corrupción, pero también de que no se haya actuado contra los más favorecidos de la anterior administración.

Eso empacha más que todo, pero dicen que el círculo se cierra al grado que ayer se rumoraba de la detención de uno de esos nuevos propietarios de una de las más exclusivas plazas comerciales.

Hablando de la lucha contra la corrupción, tenemos que el Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO realizó un total de 114 observaciones en la cuenta pública de la ex alcaldesa LETECIA SALAZAR en el 2014, 15 y 16.

Los números establecen que no pudo comprobar el manejo de mil 371 millones de pesos, por lo que la suerte de la ex alcaldesa pronto podría pasar a manos de la PGJ.

La ex jefa edilicia no es una persona muy querida en el control de mando de ciudad Victoria y junto con el ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS ENRIQUE CANTÚROSAS son motivo de una evaluación constante. Podría decirse que viven en libertad bajo palabra, no pueden portarse mal de ninguna manera.

En tanto, el titular de la Secretaria de Bienestar Social, GERARDO PEÑA informó que se trabaja en torno a los ciudadanos afectados por las inundaciones en el sur en coordinación con el Sistema Dif Tamaulipas.

“Es por ello que se trabaja sin descanso para cubrir las necesidades alimenticias, médicas, de vivienda y educación en la Zona Conurbada Sur, para que nuestros hermanos damnificados recuperen pronto la normalidad en sus vidas,”, posteo en Facebook.

