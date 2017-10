Evita Maki suicidio colectivo

Es un hecho conocido, por lo menos en Tamaulipas, la estrecha relación que mantiene Maki Ortiz con Margarita Zavala, pero ante la súbita decisión de ésta última de buscar la presidencia de México por la vía independiente amerita reflexiones de parte de la alcaldesa de Reynosa, quien si anuncia “Vámonos con Margarita” prácticamente dará el pretexto que necesitaban los azules asentados en Cd. Victoria.

No es ningún secreto que tienen rato de ver querer rodar su cabeza, y ya no será solo la de ella, sino también las de sus principales colaboradores, pero al amarrarse Maki a su partido, evitará lo que sería un suicidio político colectivo.

Por lo mismo, no es cosa de emociones o calenturas salirse del PAN para sumarse al proyecto de su amiga. En el Comité Ejecutivo Nacional no lo verían como un acto de fraternidad, sino como de traición al partido que la ha postulado a cuatro cargos de elección popular (regidora, diputada federal, senadora y alcaldesa), y un administrativo de los grandotes (subsecretaria de Salud).

Aparte de lo anterior, Maki por Tamaulipas representa uno de sus principales activos, sobre todo ahora que traen en la mira a Leticia Salazar y a Carlos Enrique Cantú Rosas, a quienes la Auditoría Superior del Estado les previno a que aclaren sus respectivas cuentas públicas. Al parecer no está muy sustentado en qué se gastaron la ex alcaldesa de Matamoros mil 371 millones de pesos, y el ex alcalde de Nuevo Laredo, 900 mdp.

Ahora que, si pueden solventar esas inconsistencias en 15 días (ajá!) y comprobar la correcta aplicación de esos recursos, todo quedaría sólo como un trago amargo.

Y lo que parece una incógnita es si lo que quieren es encerrarlos o desterrarlos a ambos.

Aunque, más bien la tirada parece ir por el lado de que, quien reparte el queso en la entidad, no quiere verlos atrevesados en el 2018.

Pero… ¿que no son albiazules?… O sólo que sea por eso.

Esos misiles de largo alcance y que vuelan bajo el radar son de evidente color azul, y Ricardo Anaya tendrá que preguntar cómo está ese asunto, el PAN no está en condiciones de librar guerras intestinas por las provincias; bastante tiene con el desmoronamiento que ocasionó Margarita Zavala en la cúpula, como para permitir pasen a cuchillo a los que todavía traen puesta la camiseta, entre los que se encuentra Maki, quien antepone su lealtad al partido por encima de la amistad con la señora Calderón.

LAS REPERCUSIONES DEL CASO ‘GEÑO’

Al ingresar Eugenio Hernández Flores con mucho garbo al penal de Tamatán, dio la impresión de que más tardarían en tomarle su ficha con número al pecho y overol naranja, que en llegar sus abogados con el amparo para recuperar su libertad, pero por lo visto no hubo tal protección y tuvo que pasar las 144 horas más largas y pesarosas de su vida para finalmente notificarle el juez que seguiría en el reclusorio, formalmente preso, por los delitos de peculado y lavado de dinero.

Y a este suceso se suma la eventual extradición hacia EU, así que su defensa a la voz de ¡ya!, le va buscar por el lado del juicio de amparo porque están convencidos que en una apelación sería tanto como confiar las gallinas a los coyotes, pero entretanto, el enjuiciamiento del Geño es histórico. Es la primera vez en Tamaulipas que un ex gobernador es huésped de un Centro de Sanciones como les llaman ahora a los penales.

Bueno, Tomás Yarrington está en las mismas, pero en tierras italianas con menú a base de ravioli, fetuccinni a la carbonera y ñoqui al pesto.

Y ahora vienen las repercusiones políticas, porque ¿cuántos priistas querrán embarcarse en contra de los panistas?… viendo cómo le fue a uno de sus activos más populares, y con eso de que filtran que van por más. Si el CEN del PRI no les tira esquina en julio del próximo año, no tendrán gente ni para representantes en las casillas.

Aunque también se espera otro tipo de repercusiones, y esta es que los moches y similares desaparezcan de las prácticas gubernamentales, lo mismo estatales que municipales; si persisten, se irá por el caño el enjuiciamiento del Geño y, sembrará la idea de que sólo fue una operación política para terminar de desmantelar por Tamaulipas la estructura tricolor con miras a las elecciones de julio del próximo año…

Y eso, nadie lo piensa. Ajá.

PORTACIÓN DE ARMAS EN VEHÍCULOS

Los diputados locales, entre ellos Jesús María Moreno el “Chuma” le pusieron el cascabel al gato al anunciar que promoverán ante los diputados federales que ellos a su vez reformen la ley de armas de fuego y explosivos, para el efecto de que el ciudadano pueda portar armas en su vehículo, algo que hoy en día es más que necesario, pues resulta que los delincuentes ya agarraron a la gente de su puerquito y lo mismo despojan con violencia vehículos, que asaltan negocios.

Y es que se ha de sentir gacho que al ir circulando nomás te hagan señas de “que te orilles a la orilla” y apuntándote con una pistola te “convenzan”, o bien cuando vas bajando o subiendo a tu vehículo te digan: “¡Cáite con las llaves!”.

Lo anterior lo saben los diputados federales, también las autoridades militares y policiacas, por lo que, de seguir

vigente una ley en la que ya mero hasta cargar una resortera es delito, es conceder alevosía y ventaja a favor de los malandros.

Debe permitirse a la gente de bien portar armas en el vehículo, como lo proponen los diputados locales, que no será lo óptimo, pero ante la suficiente inseguridad pública que tenemos resulta ya obligado. O que digan de qué otra forma puede la raza circular por las calles y carreteras sin ir con el Jesús en la boca y el Rosario en la mano, entre persecuciones, topones y el traca-traca-traca que ya es parte del paisaje citadino.

Si JR aprovecha la opción de buscar la alcaldía de Reynosa, luego de las cifras nada despreciables que cosechó en junio de 2016, o bien lanzarse primero por una senaduría, el Proyecto Morena en Reynosa quedaría en manos de Armando Zertuche Zuani, quien ha compartido mesa y caminado la legua en campaña al lado de Andrés Manuel López Obrador.

Allá por los rumbos de Nuevo Laredo, a quien las huestes morenistas le ven piernas de jinete es a Ramón Cantú Deándar, quien contendiera la pasada elección por la alcaldía como independiente y podría ser ahora abanderado de Morena, pues lo sienten con posibilidades reales. Un sondeo realizado entre la raza neolaredense lo ubicó como un puntero sólido, amén del intercambio de uppers y volados que trae en el combate cuerpo a cuerpo que ha sostenido con el siniestro alcalde fronterizo Enrique Rivas por los excesos cometidos por éste y que han documentado los Cantú, Ramón y Heriberto, a través de las páginas de El Mañana.

En tanto que en Matamoros, los calderonistas, ahora ya sometidos a dieta sin PAN de por medio, le andan haciendo ojitos a Verónica Salazar, la hermana de la ex alcaldesa, Lety Salazar. A Vero la ven como una seria y potencial candidata para convertirse en la primera autoridad municipal, sin embargo, el priista Jesús de la Garza Díaz está bastante bien atrincherado y a base de trabajo duro y macizo tiene contenta a la fanaticada, por ello se antoja harto complicado que se le pueda escapar la reelección.

A quien se le ha visto por los rumbos de Monterrey es a Ernesto Robinson, quien anda haciendo los amarres correspondientes, pero pensando en Reynosa. Neto se ha entrevistando con algunos pe$ados que saben invertir en algunos proyectos políticos, aprovechando el desgarriate interno del PAN y que la elección a nivel local tiende a difuminar el voto y ellos apostando a su vieja fórmula y estructura junto a una posible y potente campaña de José Antonio Meade Kuribreña pueda encender pasiones a nivel local.

A ver de a cómo les toca.