¡El avión, el avión!

En lo que es su mero mole, hoy su alcachofa volará -ni sabe que es eso, este bato- a la capital Chilaquil, para reunirse con los directivos de Aeroméxico y sentarse a discutir lo de la suspensión de uno de los dos vuelo de harina (diarios) que hace esa aerolínea, entre “La Frontera Más Importante De Latinaoamerica” y la capirucha. ¿Que tal si no juesemos la frontera más importante, tendríamos puro viaje en carretón? Si así solo vuela un guajolote ahí cada que se le antoja a los de Aeroméxico.

LES SACARÁ LA TARJETA

Dicen que el preciso del rancho, ahora que en Chilangolandia se vea con los de Guajoméxico, les mostrará la tarjeta, pero la de “Viajero Frecuente”, para que le hagan bueno los chorro mil puntos que lleva acumulados en menos de un año de andar del tingo al tango, de volátil y etéreo. FPues nadie va a negar de que fácil y con la zurda, este tipo ya se ganó una vuelta al mundo, con su vorágine de periplos.

EL CAPITÁN MILHORAS

Este mono despega y aterriza más, que lo que usted y un servidor estimado lector, echamos a volar nuestra imaginación. Por cierto que ¿Quién creen ustedes que tiene una avioneta estacionada en el lado gabacho? Aunque de eso no nos crea mucho, es un mero chisme cachetón. Pero ya se imaginarán de quien estamos hablando. ¿Una pista de aeropuerto? ¡Ah! quieren un tip, un “norte”, sobre quien se trata, así como para poder atinarle al nombre del fronterizo volador de Papantla.

VUELA, VUELA

Para que más o menos se imaginen a quien nos referimos como nuevo poseedor de una nave alada, aparato que duerme en inglés, es decir, que se la pasa en territorio gabacho, desde donde parte y retorna a su chicano hangar, baste decir que es -ahora sí que- un pelao al que se le vuela muy frecuentemente el pelo, sobre todo el de la mollera, tanto que se lo tienen que andar parchando a cada rato (al cabello no a él), con cargo al presupuesto de Nuevo Laredo.

CHAQUETA DE DOS VISTAS

Que hay algunas señoritas priístas que andan contemplando dejar al tricolor y coquetean con la intentona de Chava Rosas en el partido panadero; pero que también, y ahora que este martes estuvo por acá, Sergio Guajardo Maldonado, pastor de la borregada tricolor, ahí andaban untándosele para la foto. ¿Por fin? ¿En qué equipo juegan?

EL PRI ESTÁ JODIDO

Porque no se vale dobletear y mucho menos andar de veletas. Y no salgan con que son los nuevos tiempos y que eso se llama libertad y camaradería, eso en la tatacha de la grilla y la polaca, se llama chaquetear. Fotos con panistas y con priístas, simple y llanamente eso es, pegarle al macizo (la maciza le dicen a la chica que sube fotos al Facebook con aquellos y con estos). Es jugar con dos cartas.

PEORES COSAS VENDRAN

Dicen que a las mujeres todo se les perdona, simplemente por su cualidad de damas. Pero la verdad es que no es así, al menos no en la polaca, pues la raza grillera, entre las mismas féminas que andan en ese baile, son bien severas y bastante perversas al respecto, no perdonan traiciones. Así que fotos con los panistas siendo priístas, no se perdonan, ni aunque luego se tomen picchurs con el pastor estatal de la borregada tricolor tamaulihueca.

CON UNOS Y CON OTROS

No porque sean damas se vale que anden del tingo al tango o como diría Timbiriche; “con unos y con otros”. Y esto se pondrá más gacho conforme se hagan los destapes y se calienten las planchas viejas. Hombres y mujeres brincarán de aquí pa´llá y de allá para acullá, según se muevan las aguas. Y es que nadie se quiere quedar fuera de la película. Pero si bien los hombres no se deben rajar, las mujeres tampoco deben chivearse y andar volanteando con indios y con vaqueros.

TRES AÑOS FRÍOS

Y es que nadie se quiere quedar fuera de la machaca, serán tres años afuera de la papurria para cualquier politiquillo ranchero, por eso es que deben estar muy seguros con quien se la van a jugar. Si de nuez gana el PAN, los del PRI habrán chupado faros, algo que ya no los levantará jamás. Solo al que compita por la diputación -siempre y cuando la gane- será el único que pudiera comer con manteca en los próximos tres años. Los demás se la pellizcarán gachamente.

POR VILES

La polaca empieza a hacer estragos en los equivocados, si el Revolucionario Institucional no recupera la alcachofa, triste su calavera, jodidos para siempre, todos los tricolores del ejido, habrán valido más que para pura Mausser. Como dijera José Alfredo; “Se que de este golpe ya no voy a levantarme”. ¡Adios mundo cruel! Por eso es que muchos andan coqueteando con los panosos. Ya vieron a las Dorinas, los Juanjos, los Freddys y los De Anda y los demás.¡El avión, el avión!