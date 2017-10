Desde mi Face (8)

Era 2006 cuando Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas que lleva cinco noches durmiendo en el penal de Ciudad Victoria, se le veía muy sonriente con su sucesor y quien ordenó su arresto. ¡Cosas de la vida… y de la política. Fotos del archivo de Hora Cero.

____

A 32 años de haber egresado de la FCC de la UANL me interesaba hacer una maestría sobre Comunicación Deportiva, y resultan dos obstáculos: que necesito hablar inglés (domino el italiano) y a mi matrícula le falta un dígito. ¡Qué estrés! Creo que mi objetivo de posgrado se ha desinflado.

____

Admito que no creía en el karma, pero ayer que me platicaron sobre un video muy elevado en temperatura creo que voy a rectificar. La verdad no quise verlo por respeto a los involucrados, sólo pedí una foto de las siglas CNN que se alcanzan a ver para comprobar su veracidad.

____

Si algo reconozco del mini Hitler Ricardo Anaya es que evitó la reelección de Felipe Calderón a través de su esposa Margarita, bueno, al menos con faldas azules. Falta saber si lo concreta por la vía independiente.

____

Que una reportera del ABC haya cometido un grave error al afirmar que Pink Floyd tocó en Monterrey el sábado pasado es un error que desnuda el importamadrismo de sus jefes.