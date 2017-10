Chamucos enfierrados

Los diarios, magazines y televisoras, a través de reportajes, han revelado que el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México no solamente es un lucrativo negocio, sino también el medio para canjear servicios como el desestabilizar gobiernos que no atienden las “sugerencias” del Imperio, y es de inferirse que en el tránsito por territorio nacional una parte del armamento se queda por aquí y no en manos de guerrilleros que por ahora son pecata minuta al lado de la violencia que se vive por las diversas regiones del país.

Lo anterior, por razones obvias, complica la tarea de los gobernantes de recuperar la paz pública, aunque se infiere, ya sabían a qué le tiraban desde antes de iniciar su mandato, pero una cosa es invocar al diablo y otra, verlo venir.

Y en Tamaulipas sobre todo en Reynosa los chamucos andan enfierrados asaltando a diestra y siniestra, lo mismo de día que de noche, con testigos o sin ellos, es evidente que los patrullajes no los inhiben y menos, si la intención es sembrar el terror que luego se traduzca en reclamo hacia la autoridad, que es una forma de tambalear al gobierno y eso es lo que menos nos conviene: una autoridad que comience a dudar de sus acciones.

Así que, mejor a redoblar precauciones y la autoridad las respuestas a las agresiones hacia la ciudadanía. Es insostenible que al salir a la calle lo hagamos con la sensación de que nos puede tocar la de malas.

Y anoche, el pitcheo sucumbió ante los cuadrangulares lo que dio dramatismo al juego. Se fue a entradas a extras con un 7 a 6 que no me gustó, pero qué de emociones brindó; ahora le toca a Houston paladear tres juegos de la serie mundial y van empatados.

