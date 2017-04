¡Te odio Play Doh!

Cd. de México.-

La plastilina incentiva la creatividad de los niños, el trabajo de realizar figuritas de distintos colores les desarrolla una forma de pensar más creativa y en tercera dimensión, a diferencia de las pinturas y el dibujo, que todo el trabajo es en un plano de dos dimensiones.

La mayoría de nosotros en México jugó con la plastilina comercial, dura, seca, con aroma a petróleo y que además manchaba todo, mientras en Estados Unidos se creaba una marca comercial con su principal producto, compuesto de harina, agua, ácido bórico y aceite de silicona: Play-Doh ®

Desde su lanzamiento al mercado de los juguetes en la década 1950, Play-Doh ha generado una cantidad considerable de mercancías derivadas, como The Fun Factory, un set con accesorios de plástico para moldear la pasta de diversas formas.

Si bien esta plastilina no es tóxica, se debe tener especial cuidado de no emplearla en caso de tener niños celíacos, ya que por estar hecha de harina de trigo la misma contiene gluten, lo cual para ellos sería nocivo, ya que podrían ingerirla accidentalmente o quedar restos entre los dedos que pudieran contaminar lo que consumen.

La celíaca es una enfermedad digestiva autoinmunológica que daña una parte del intestino delgado e interfiere con la absorción de nutrientes de los alimentos. Esto significa que el cuerpo se ataca a sí mismo cada vez que una persona celíaca consume gluten.

He de confesar que a pesar de las bondades de esa masilla, no tóxica, moldeable y que no mancha… ¡La Odio!

Los motivos de mi molestia van desde los pequeños pedazos en los que se fragmenta, lo inútil que se vuelve si se le deja destapada o fuera del recipiente y lo pegajoso que se queda en la ropa y en la suela del zapato.

Peor aún, son las soluciones YouTubers acerca de las “recomendaciones” para quitarla de las sillas, alfombras, paredes o tela. TODOS los videos te sugieren el agua tibia para quitarla.

Eso NO FUNCIONA!! Y empeora la situación.

¿Y qué hay de la suela de zapatos? Sí, esa suela antiderrapante plagada de líneas.

Pues, después de 15 minutos tallándola con cepillo de cocina y terminando de limpiarla con palillos de dientes.

Acudí vía web al proveedor a quejarme, pero al leer sus recomendaciones y descubrir que la respuesta es todo lo contrario, me quedé pasmada.

HASBRO RECOMIENDA

¿Cómo se quita la plastilina Play-Doh de la alfombra, tapicería o tela?

Publicado 01/12/2016 12:25 AM | Actualizado 05/12/2016 09:28 AM

Al tratar de extraer plastilina no utilice agua o soluciones de limpieza calientes de ningún tipo. Para quitar Play-Doh de las alfombras o telas, deje que se seque por completo, y luego aflojar con un cepillo de cerdas duras. Puede ser necesario limpiar con aspiración o también lavar con agua fría y jabón suave. Es posible que tenga que repetir el proceso para eliminar por completo los Play-Doh.

¿Cómo decirles que había realizado lo contrario y aceptar que me había equivocado?

Y para colmo de males, mi hija me pidió otro bote blanco de Play Doh porque le faltaba hacer más dientes a José Luis, juguete de la misma marca.

TE ODIO PLAY DOH