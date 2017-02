Planean demoler edificio que alberga vitral ‘El Universo’ de Tamayo

El vitral ‘El Universo’, de Rufino Tamayo, aparentemente nada más está ahumado, a consecuencia del siniestro que se registró.

Monterrey, NL.-

Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García y socio de Grupo Alfa, señaló que el edificio donde se localiza el vitral “El Universo”, de Rufino Tamayo, tendrá que ser demolido y decidir qué hacer con la obra, que aparentemente no resultó dañada.

Entrevistado por los medios de comunicación al final de una sesión del Cabildo, Fernández Garza dijo que lo único que sabe es que el vitral aparentemente nada más está ahumado, a consecuencia del siniestro que se registró poco antes de las dos de la tarde del martes.

“Entiendo que los cristales del vitral no tronaron y no le pegaron tan fuerte como para dañarlo; de hecho me mandaron las fotos, hasta les sugerí quién vinieran de México, para que le echen un ojo”, para evaluar si tiene alguna afectación y en tal caso hacer lo procedente para su restauración.

Sin embargo, expresó el alcalde panista, el edificio conocido como “Pabellón El Universo” -donde está el vitral-, se consumió. “Ese edificio ya caminó, tiene que ser demolido sin duda”, y agregó: “Lo único que hay que hacer es rescatar el vitral y luego ver qué se decide hacer con él”.

Comentó que al parecer la causa del siniestro en el Planetario Alfa de Monterrey fueron unos trabajos de soldadura: “Mucha gente piensa que el flamazo” provocó el incendio. “Yo me imagino que van a meter seguros, ya será la investigación de la aseguradora, la que determine la causa”.

Por su parte, Humberto Estrella, responsable de Comunicación de Grupo Alfa, dijo que con el propósito de proceder a las labores de inspección a detalle y peritaje, a fin de determinar si el vitral “El Universo”, sufrió algún daño, este miércoles se realizaron trabajos de remoción de escombros y limpieza, en el área afectada por un incendio y explosión, que ocurrió el martes.

Agregó que dicha revisión incluirá además una evaluación de las condiciones que guarda la infraestructura del edificio que desde los años 80 alberga la obra del maestro oaxaqueño. Paralelamente, indicó Estrella, ya se están contactando expertos, algunos de ellos del extranjero, para que acudan a evaluar si el vitral sufrió alguna afectación que requiera labores de restauración o si, como se observa a simple vista, no presenta daño alguno.

El vocero del Grupo Alfa comentó que desconocen cuánto tiempo tardarían en conocer las condiciones que presenta el mural “El Universo”, una de las obras más admiradas en el museo de ciencia y tecnología que se localiza en el municipio de San Pedro Garza García.

En Ciudad de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes informó que no ha recibido alguna solicitud para que especialistas realicen un peritaje del estado de la obra.