Los hábitos sexuales más comunes

No me encanta mucho eso de la rutina, pero debo aceptar que todos tenemos nuestros hábitos para hacer el amor. Quizá tengan un juego previo muy definido o una posición favorita, pero definitivamente todos tenemos nuestros hábitos.

Bondage: El bondage se practicaba desde mucho antes de 50 Sombras de Grey. De hecho, el 27% de los americanos lo usan en su vida sexual diaria. Y yo en lo personal creo que es una práctica muy liberadora, pues a ambos los ayuda a tener 2 perspectivas (sumisa y dominante) completamente diferentes.

Fingir orgasmos: Aunque no lo creas, los hombres también pueden fingir un orgasmo. Al contrario de lo que la mayoría cree, no somos las únicas en hacerlo. De hecho, un estudio reciente mantiene que el 30% de los hombres han llegado a hacerlo. Desafortunadamente este es un mal hábito que podría afectar su vida sexual si no tratan de darle solución.

Sexo anal: Hay chicas que no se atreven a realizar esta práctica, pero hay otras que lo han implementado en su rutina para hacer el amor. ¿Por qué lo harían? Pues de acuerdo a varios estudios americanos, los orgasmos son más frecuentes (y a veces más potentes) a través de la práctica anal que la tradicional. Sin importar qué tan tabú sea, la verdad es que cada vez hay más personas practicándola.

Masturbación: Cada vez que hablo de sexo, me gusta empezar con lo más básico: el autoplacer. Es saludable, se siente bien y no debería avergonzarte. Lo mejor de todo, ¡es que parecen estarme escuchando! Varios estudios han revelado que el 94% de los hombres lo practican, y el 80% de las mujeres (entre 25 y 29 años) también lo han hecho mínimo una vez. ¡Subamos esas cifras!

No hacer ruido: Las chicas del porno son muy ruidosas, pero las mujeres en la vida real son en verdad más calladas de lo normal. Y es que la mujer tiene que concentrarse tanto en su orgasmo, que internaliza sus sonidos de placer.

Exploración de sus fantasías sexuales: Ya sea que fantasees con el bondage o con vouyerismo, las mujeres de hoy en día se están atreviendo cada vez MÁS en explorar sus fantasías sexuales y hacerlas realidad. Esto, además de ser excitante, podría llegar a ser un poco peligroso, por eso recalco la importancia de la comunicación entre pareja.