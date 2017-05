Felguérez revive emociones al volver a ver su ‘espejo’

Monterrey, N.L.-

Manuel Felguérez regresó a Monterrey después de casi 40 años y lo primera sorpresa que tuvo fue encontrar su mural “El espejo” en perfectas condiciones dentro del lobby del Planetario Alfa, se le rindió un homenaje el pasado jueves 18 de mayo.

Ante Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, Garza García, Julia Moreira, la directora del Planetario Alfa, Carlos Salazar, director General de FEMSA y Genaro Borrego, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, el artista de origen zacatecano agradeció que después de casi cuatro décadas su obra permanezca en buen estado, pues recordó cuando la señora Margarita Garza Sada, le encargó una pieza para este recinto en la que tenía total libertad y un millón de pesos para hacerla, pero con la condición de que la terminara a tiempo.

“Un día, a Alfa con su deseo de participar dentro de la cultura, se les ocurrió hacer este lugar, que sería como la estrella de la difusión cultural, de la compañía; a parte tenía colección de arte y muchas cosas, pero este lugar era totalmente importante para el momento y para el futuro de Monterrey .

“Y yo no había vuelto desde que se hizo el mural; a Monterrey si, pero no al Planetario y para mi es una sorpresa ver lo bien conservado que está, porque no se ha caído, ni se ha rajado, está perfecto”, exclamó.

Recordó cuando doña Margarita Garza Sada le hizo el encargo de este mural en 1978 para la inauguración de este espacio emblemático y que lleva por título “El espejo” y está compuesto por dos peinas, un óleo sobre tela de 2 x 4.7 m y un mural en metal prlicromado y acero de 9.75 x 27.3 m.

“Un día me llamó llamar y me dice: `aquí tienes un millón de pesos y haz lo que quieras, no importa el tamaño, no importa el material, no importa nada´, era la confianza total de una persona en lo que yo podía hacer y la única condición es que tenía entregarlo en la fecha acordada“, compartió el artista.

Al finalizar la ceremonia, se proyectó el documental “El caos y el orden: Manuel Felguérez y su obra abstracta” del cineasta español Miguel Ángel Tobías, en el que incluye entrevistas con la periodista y escritora Elena Poniatowska, así como el pintor y escultor Vicente Rojo, por mencionar algunos.

“Nosotros tenemos los derechos para la presentación del documental `El caos y el orden: Manuel Felguérez y su obra abstracta´, quisimos hacerle un homenaje y qué mejor lugar que esté en donde está el mural y para nosotros es un honor , un orgullo de poder participar en un homenaje tan merecido al maestro Felguérez“, manifestó Rosa María Rodriguez, Gerente del Programa Cultural FEMSA.