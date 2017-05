Evita estos errores al contratar personal

Cd. de México.-

Sumar nuevos empleados implica un esfuerzo considerable tanto en tiempo como en dinero, por lo que es un tema clave para el presente y futuro de una empresa.

Según Potentor, empresa enfocada en mejorar la capacidad de aprendizaje de los empleados, “quien contrata personal para una empresa o el departamento de recursos humanos como tal, debe estar sumamente preparado para tomar este tipo de decisiones, ya que tendrán un grave impacto para la empresa.

El riesgo de no tener un proceso exitoso contribuye a que actualmente 22% de los nuevos empleados abandone su puesto de trabajo a los 45 días de haber sido contratados, según Potentor.

Ante esa realidad, desarrolló una lista de los 10 errores que se deben evitar en los procesos de reclutamiento.

1. No comprobar lo que dicen en el currículum

Aunque no debemos de mostrar desconfianza en los candidatos, también es importante para la empresa que el aplicante demuestre las capacidades que se nombra.

2. No tener un periodo de prueba primero

Antes de comprometerse a largo plazo, es recomendable poner al candidato en un periodo de prueba para ver su trabajo y la adaptación dentro de la empresa. De uno a tres meses es un plazo recomendable.

3. Dejarse llevar por las apariencias

Cuando alguien llega a una entrevista, lo calificamos en los primeros 15 segundos que lo tenemos frente a nosotros. Reclutadores han llegado a descalificar a ciertos aspirantes simplemente por la forma de vestir o porque se ven muy tímidos.

4. No hacer las preguntas adecuadas

Muchas veces pasamos por alto las preguntas más importantes. Es esencial siempre cuestionar sobre experiencias previas y sobre la personalidad del candidato.

5. No identificar las necesidades de la empresa

Antes de comenzar con el proceso de reclutamiento, es importante definir las necesidades que tiene la empresa, ya que la búsqueda será más específica.

6. Contratar el personal a prisa o bajo presión

Lo recomendable es tener un proceso normal de reclutamiento para evitar otra salida espontanea del puesto.

7. No definir bien la vacante

Cuando no especificas bien lo que exiges y pretendes obtener de cada vacante, eso podría causar mucho conflicto en el futuro cercano ya que el empleado se encontrará haciendo algo que no se imaginaba.

8. No corroborar las referencias

Un candidato pondrá por lo general personas que hablen bien de él como referencia, pero hablar con ellas nos permitirá descifrar cosas que no podemos ver simplemente entrevistando a la persona. Lo conoceremos más a fondo. Esta gente ya lo ha visto desenvolverse en un ambiente laboral.

9. Contratar a familiares o amigos

No siempre resulta mal, pero las relaciones laborales entre familiares o amigos suelen ser más complicadas.

10. Usar prejuicios o estereotipos

Etnia, raza, religión o creencias no deben ser un límite cuando calificamos a alguien. Si algo, deben ser lo contrario, ya que pueden ofrecer algo completamente diferente.