Cómo eliminar los puntos negros

Cd. de México.-

Todos tenemos o hemos tenido alguna vez en la vida puntos negros, y aunque en general son fáciles de eliminar, en realidad es difícil vivir sin ellos completamente. Y es que la mayoría cree que debería vivir con ellos o quitarlos con mascarillas, pero ya en serio: ¿cuál es la manera correcta de eliminarlos por completo?

Error no.1: Exfolias de más

Los exfoliantes físicos pueden limpiar los poros, mientras que los exfoliantes químicos son una excelente forma de quitar el aceite en exceso. Sin embargo, usarlos de más podría hacer más daño que bien. Ingredientes como el ácido salicílico podría ayudar a exfoliar las células muertas y retirar el aceite en exceso de la piel, pero si se utiliza frecuentemente o de manera agresiva, podría irritar la piel terriblemente.

Por si fuera poco, si exfolias de más, tu cuerpo podría pensar que necesita producir más aceite, y en lugar de mejorar el problema, podrías empeorarlo. Es por eso que lo más recomendable es exfoliarse gentilmente de 1 a 2 veces por semana, incluso si la piel necesita más.

Error no. 2: Los tocas demasiado

¡No los toques!

Todos te van a decir que por favor no te toques los barritos ni los puntos negros… y tienen razón. Sé lo tentada que te verás, pero tocar tu rostro podría hacer más daño que bien, especialmente si quieres tocarte para reventar o sacar estos puntos negros, lo cual podría causar infecciones, heridas y cicatrices.

Error no. 3: No preparas tu piel antes de la extracción

Aunque reventar esas imperfecciones está mal, sí puedes extraerlas, siempre y cuando lo hagas bien. Para preparar tu piel, primero debes limpiarla, usar vapor para abrir los poros y aplicar un aceite para suavizar los poros duros. Hay expertos que recomiendan hacer la extracción justo después de bañarse, pero será bueno que apliques un humectante pesado antes de empezar.

Error no. 4: No sabes cómo extraerlos

Las extracciones pueden realizarse con herramientas o dedos. Pero hay técnicas apropiadas para hacer ambas y no dejar ningún daño. Y es que cuando la extracción se hace mal, la piel se oscurece y deja manchas. Y aunque con el tiempo desaparecerá, la piel nunca se verá igual.

Ahora, para hacer la extracción, puedes comprar una herramienta o usar los dedos. Primero que nada, no pongas los dedos muy cerca del punto negro. Ábrelos un poco para que éste pueda extraerse desde un nivel más profundo. Mientras aprietas, recoloca tus dedos para evitar marcas. Y no uses uñas.

Error no 5: No dejas ir a los tercos

Primero que nada, deberías enfocarte en los puntos negros más oscuros y obvios. Y si uno de esos no sale, sigue con el siguiente. Mi regla general es: 3 strikes y out. Es decir, si en 3 intentos no sale, te arriesgas de dañar la piel. Si no sale ese punto negro, es porque todavía no es tiempo para hacerlo.

Error no. 6: No humectas lo suficiente

Esto parecerá raro, pero mantener los niveles de aceite equilibrados es la clave del éxito para minimizar los puntos negros. Mientras que aceites como el aceite de aguacate pueden saturar los poros, la falta de aceite hace que la piel produzca más, resultando así en más imperfecciones. Así que asegúrate de mantener un equilibro en los niveles de humedad de tu piel.