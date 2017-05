Conoce el significado de sus caricias

Cd. de México.-

El lenguaje corporal puede ayudarte a conocer las intenciones de los demás, pero ¿sabías que la comunicación a través del tacto también puede ser muy reveladora?

Cualquier persona que haya estado enamorada en algún momento, querrá saber qué piensa o que siente su pareja. Y dado que no podemos leer la mente, tenemos que recurrir a otros métodos para saber exactamente qué es lo que quieren.

¿Cómo conocer lo que piensa cuando me toca?

Para saberlo, tienes que considerar varios aspectos: el lugar, la presión y la duración del roce. Además, sería muy importante determinar el contexto de la acción. Por ejemplo, si están en una cita, algunas caricias serán atribuidas al cariño que se tienen. En cambio, si es con un extraño, el tacto podría ser un gesto para establecer una conexión o confianza.

En cuanto a situaciones negativas, sabrás la respuesta con base en tu instinto y la forma en que se expresa la otra persona. Si no te gusta lo que está haciendo o la forma en que te está tocando, es porque sus intenciones no son las adecuadas.

Cabeza sobre tu hombro: Expresión de familiaridad y comodidad, quiere estar más cerca y pide un gesto de afecto.

Abrazo: Un saludo o una petición de intimidad. El abrazo es un gesto que denota mucha comodidad y confianza.

Brazo sobre tu cintura: Gesto de protección y POSESIÓN. Obviamente requiere mucha familiaridad y afecto, además de cariño.

Frente contra frente: Amor, afecto y cercanía. Además del beso, este es uno de los gestos más puros de amor verdadero.

Mano en tu cuello: Gesto de protección y una petición de intimidad. Aunque parezca un gesto de cariño, también denota un poco de posesión.

Toca tu cabello: Expresión de familiaridad y atracción. Si también hay contacto visual, es una petición de intimidad sexual. ¿Por qué? Porque el cabello es un elemento sexual inconsciente.

Te toma de la mano: Una petición de cercanía y necesidad de seguridad. Este gesto refleja una conexión y un compromiso, tanto amistoso como romántico.

Agarra tu brazo: Miedo a fuerzas externas, así como una petición de seguridad y un guía.

Acaricia tu brazo: Señal de cercanía física, así como de calor y cariño. También demuestra simpatía y orgullo.

Brazo sobre los hombros: Protección, afecto y una pequeña necesidad de cercanía.

Sin importar cuál sea el motivo de esa persona, saber qué tiene en mente puede ayudarte a conocerlo mejor. Hay chicos que no pueden expresarse verbalmente, así que la relación a veces será difícil… a menos que puedas identificar lo que siente a través de su tacto.