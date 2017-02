‘China no es como la pintan’, asegura Simón Levy

Cd. de México.-

“China no es cómo la pintan y en México se tiene que empezar a conocer más de cerca a ese país con el que nos une varios siglos de historia”, planteó ayer miércoles Simón Levy-Dabbah al presentar su libro “Neonao” en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

“El colonialismo de China no es nuevo, la mentalidad de China no es nueva, los académicos, los empresarios, la clase política, el sector público, cada quien ha intentado escribir una verdad de China, pero definitivamente no es como lo pintan, y ahora tenemos que hacer un esfuerzo para entender lo que va a significar dentro de esta nueva geopolítica de la que se empieza retirar Estados Unidos”, señaló el especialista en Economía y Políticas Públicas de China.

Levy es actualmente Director General de la Agencia ProCDMX.

La presentación de esta novela histórica que aborda los inicios de las relaciones entre México y China hace más de 400 años dio pie a la conferencia “Neonao. La Nao de China en el siglo XXI”, que se llevó a cabo en el marco del programa cultural de la exposición “Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China” que actualmente se exhibe en el museo.

Ahí, acompañado del especialista en economía internacional Enrique Dussel Peters y el escritor Edgardo Bermejo, Levy-Dabbah también habló de la importancia de revisar y reflexionar en torno a la historia de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, un vínculo que comenzó en el siglo XVI con la Nao de China, embarcación que comercializaba una gran diversidad de productos entre la Nueva España y Asia. “China ha estado íntimamente relacionada con la historia de nuestro país y justamente el esfuerzo de este libro es mostrar el impacto que la Nueva España logró forjar, el que haya habido un puñado de personalidades que se hayan atrevido a ir a lo desconocido, ha poder desafiar todo eso que ahora está de moda, esa ignorancia disfrazada de frivolidad”, comentó.

Por su parte, el escritor Edgardo Bermejo destacó la narrativa de esta novela que, dijo, recupera la tradición de las historias marineras, además de que invita a recuperar los vínculos históricos que México tiene con el país asiático.