Chelsea Manning muestra su imagen como mujer tras salir de prisión

Cd. de México.-

Con el pelo rubio corto y los labios pintados de rojo, la ex analista de inteligencia y joven transgénero Chelsea Manning publicó hoy en Twitter e Instagram su primera foto como mujer, un día después de salir de prisión.

“OK, ¡pues aquí estoy, gente!”, escribió la joven de 29 años de edad, que ingresó a prisión como un hombre llamado Bradley.

Chelsea Manning, que en la foto aparece con una blusa azul marina con rayas blancas, reivindicó su identidad de mujer al día siguiente de conocer su condena, en 2013, y siguió en la cárcel un tratamiento hormonal después de un largo combate legal.

Sus simpatizantes creen que se dejará crecer el pelo, tras años sometida al corte reglamentario en detención.

En Twitter, una red social que solía utilizar desde su celda, Manning publicó tras salir de la cárcel militar de Fort Leavenworth, en Kansas, una foto de sus pies con calzado deportivo junto al comentario: “Primeros pasos de libertad”.

También publicó una foto brindando por su reciente libertad y un “nuevo principio”.

Aunque hubo algunas reacciones negativas respecto a su liberación y a su sexualidad, cientos de usuarios aplaudieron el valor de la exsoldado por mostrarse públicamente en las redes sociales.

“No podríamos estar más felices por ti, Chelsea”, escribió la cuenta oficial de la Marcha de las Mujeres que en varias ocasiones ha organizado movimientos multitudinarios contra el gobierno de Donald Trump.

Chelsea Manning filtró a WikiLeaks en 2010 más de 700 mil documentos confidenciales relacionados con las guerras de Irak y Afganistán, entre ellos unos 250 mil cables diplomáticos que comprometió a Estados Unidos y sus cancillerías en todo el mundo.

Condenada por un tribunal militar a 35 años de reclusión por la gigantesca fuga de datos clasificados, salió en libertad después de siete años tras los barrotes gracias a un indulto concedido por el ex presidente Barack Obama.

La ex analista de inteligencia continúa siendo miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, técnicamente suspendida sin sueldo mientras se evalúa el recurso que presentó contra su condena.

Sin embargo, es bastante improbable que Chelsea Manning sea llamada a servir.

Okay, so here I am everyone!! =Phttps://t.co/NuyZlcWfd9#HelloWorld pic.twitter.com/gKsMFTYukO

— Chelsea Manning (@xychelsea) 18 de mayo de 2017