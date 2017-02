Recibe Nuevo León copia fiel de la Constitución Política de 1917

En el marco de la conmemoración por los 100 años de su promulgación, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón recibe facsimilar de la Constitución Política de 1917.

Monterrey, N.L.-



El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió hoy un facsimilar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.



Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, entregó al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón el documento que se enmarca dentro de los festejos por el centenario de la Constitución Mexicana.



El Bronco señaló que a 100 años de su conformación es necesario que los mexicanos nos preguntemos si realmente lo que se plasmó en la Carta Magna, hoy tiene que seguir igual.



“Hay que reconocer el esfuerzo y todo lo que se hace por las nuevas generaciones que luego vinieron a modificar algunos artículos de la Constitución”, manifestó el Mandatario estatal.



“Pero no han sido suficientes, hoy tenemos que fijarnos en esta nueva visión de si estos artículos que hemos conservado como tabús y que no queremos cambiar, es necesario conservarlos de esa manera.



“Hay que hacer un gran debate nacional respecto a eso, hay cosas que creo yo de manera personal que debemos de cambiar.



“Que la Constitución hoy tiene muchas cosas que ya no funcionan, que tenemos que verla con esa objetividad y que tenemos que modernizar muchos de los artículos de la Constitución porque muchos ya son obsoletos y caducos, otros viejos y no necesarios en este momento”.



El Secretario del Trabajo y Previsión Social coincidió con el Gobernador en el sentido de que es el momento para debatir si se requiere o no una nueva Constitución.



“Yo creo en lo que dice el señor Gobernador que es un muy buen momento de reflexionar sobre ella (la Constitución), de hablar de ella, de debatir sobre ella”, expresó el funcionario federal.



En la ceremonia en donde se develó una placa alusiva a los 100 años de la Constitución de 1917, asistieron representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, funcionarios estatales y militares.



El facsimilar de la Constitución estará disponible en el Palacio de Gobierno, donde los ciudadanos podrán observarlo de forma gratuita.