Las encuestas no se venden

En estos últimos meses, la primera en noviembre de 2016 y la mas reciente del 20 al 25 de mayo pasado, nuestra empresa Hora Cero Encuestas ha realizado cinco encuestas en Coahuila, Nayarit y Estado de México. Sobra decirlo, sin encargo de nadie para torcer preferencias y satisfacer egos políticos. Simplemente, publicar la verdad.

La ética de la compañía fundada en 1998 cuando debutamos con un estudio sobre intención de voto en las elecciones municipales de Reynosa, Tamaulipas, es la misma. Y cuando un cliente privado quiere un traje a la medida, de inmediato lo mandamos con la competencia.

En Hora Cero Encuestas trabajan seres humanos, no robots que son infalibles en la industria automotriz. Por eso mismo no somos perfectos y a veces hemos cometido errores, pero nunca a cambio de dinero o de mala fe. Esa posibilidad no cabe en los directivos, coordinadores, carteristas, diseñadores y encuestadores de campo.

Como en este editorial quise ser breve, me faltaría espacio para enumerar todos los aciertos que hemos tenido desde aquel primer trabajo de 1998 en Reynosa; luego en las presidenciales de 2000, 2006 y 2012; en los comicios para gobernador de 2004 y 2010 en Tamaulipas, y 2009 y 2015 en Nuevo León.

Nuestros márgenes de error cuando los tamaulipecos Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú ganaron las gubernaturas por el PRI fueron casi exactos, como igual sucedió cuando Rodrigo Medina de la Cruz y Jaime Rodríguez Calderón llegarían a gobernar Nuevo León.

Junto con mi socio Heriberto Deándar Robinson, luego de la histórica victoria de “El Bronco” independiente, decidimos que había llegado el momento de fundar la empresa Hora Cero Encuestas con amplia posibilidad de éxito. En un negocio donde las encuestadoras se han desprestigiado enormemente.

En esa ocasión nuestra empresa y Salvador Borrego fueron las únicas que anticiparon cuatro meses antes que “El Bronco” podía ganar las elecciones, mientras el resto, entre ellas El Norte-Reforma, lo ubicaban en un lejano tercero o cuarto lugar entre 15 y 30 puntos de distancia de la supuesta puntera Ivonne Álvarez García, del PRI.

Con esa metodología en el terreno y gran responsabilidad, estamos seguros que las preferencias levantadas en Nayarit (con un trabajo privado), Coahuila y Estado de México, se cumplirán el 4 de junio.

En donde pudiera haber alteraciones que pueden cambiar la intención de voto que publicamos es en Coahuila, donde Memo Anaya y Miguel Angel Riquelme llegarán a la meta en “photo finish”.

Pero en Nayarit al PAN ganará muy holgado, como Delfina Gómez, candidata de MORENA, romperá con la hegemonía del PRI en Edomex.