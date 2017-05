Primero es lo primero y en el PRI no tienen prisa por acomodar las piedras en el fondo del río en este Tamaulipas que transita del no pasa nada al pasa todo, los golpeteos internos son devastadores.

Todo mientras la carroña tricolor “alimenta” o “daña” al partido de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR “El Peje” que realmente no necesita de ellos para ganar la presidencia.

El líder del MORENA debe entender que hay sumas que restan y sucede cuando un grupúsculo de ex tricolores decidieron que es el momento de cambiar de aires, pues dejaron de recibir lo que consideran les debe el PRI.

El caso de ERASMO GONZÁLEZ en Madero es quizá el más patético, un personaje identificado con el ex Procurador GUADALUPE GONZALEZ GALVÁN, que le imponía severas pruebas de lealtad y que cumplía con creces con el ánimo de avanzar.

Fue un producto que llegó ante el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, que gustaba apoyar todo lo que representará la antítesis de la política, no le gustaban los hombres con inteligencia y brillo, por eso en la misma dirigencia del PRI sus líderes tenían el perfil de personajes que tuvieran las propiedades del agua.

Desfilaron personajes como LUCINO CEVANTES DURÁN y RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, que quizás llegaron con las mejores intenciones y asumieron su comportamiento frío de siempre.

LUCINO y RAFAEL encabezaron dirigencias que sentaron las bases de la actual crisis que continúa asaltando las estructuras del PRI con la actual lideresa AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA quien se mantiene con la confianza del pasado, pero los resquemores del presente y exigen que se defina de una vez los términos de la convocatoria para su relevo.

No tienen prisa, por el contrario mantienen el secuestro del PRI estatal organizando asambleas municipales a modo para la selección de sus consejeros políticos, con el ánimo de ofertar ilusiones y alentar aspiraciones.

Es cierto en el PRI hacen mal las cosas, pero esa no es razón para que aquellos que recibieron poder y dinero, ahora presenten renuncias y arrebaten espacios a los hombres y mujeres que se la jugaron desde hace años con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En definitiva las cosas no pintan bien para MORENA que se contaminó con la sangre del tricolor y se le puede gangrenar la herida si no impone una estrategia de recibimiento donde los mañosos priístas hagan fila, pues la transfusión fue mala, el tipo de sangre no parece ser compatible.

En el PRI las cosas están peores, envueltos en conflictos internos y sin entender el papel que deben ejercer como oposición y atendiendo instrucciones del pasado con una AÍDA ZULEMA cooperadora, mientras los grupos exigen su salida.

Hasta el momento las renuncias no beneficiaron a nadie y resultaron perjudicados priístas y morenos con las desertas de los traidores. Bien dicen que la basura es la que mayores problemas genera.

Mientras eso sucede con morenos y priístas, el primer panista de Tamaulipas, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA hizo un llamado a sus correligionarios para que se preparen para las elecciones del 2018.

El mandatario pidió a los panistas estar listos ante las elecciones, pues dijo que deben ser una pieza importante para que se recupere la presidencia del país, al mismo tiempo que solicitó paciencia y permitir que los funcionarios de su administración puedan cumplir con los retos al reconocer que faltan muchas cosas por hacer.

Los tiempos electorales están en marcha, sus líderes deben marcar el rumbo.

