Suspende Profeco 15 tortillerías por careras

Cd. Victoria, Tam.-

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió operaciones en 15 tortillerías de Tamaulipas, por no acreditar el incremento en los insumos, no exhibir el precio del kilogramo, no entregar comprobantes y no tener calibradas las básculas.

Estas suspensiones son el resultado de un operativo que incluyó 350 visitas de verificación, vigilancia y monitoreo de precios en productos principalmente, en todo el territorio estatal.

Paralelamente, el titular de la Profeco en Tamaulipas, Alejandro Martínez Castañón, informó que los monitoreos diarios que realizan de los precios de 35 productos de la canasta básica alimentaria en Tamaulipas, revelan alzas de hasta el 6 por ciento en precios.

Dijo que se han documentado incrementos en los precios que van desde el 3 al 6 por ciento en productos como la cebolla, el tomate, el pollo, el huevo y la tortilla.

En ese sentido, el titular de la dependencia envió a diferentes giros comerciales relacionados con la canasta básica un total de 120 requerimientos de información para que los establecimientos informen a la PROFECO si existe aumento en los precios y de ser así, que acrediten documentalmente que el aumento se está realizando en la proporción justa del componente combustible respecto del precio final.

Esto quiere decir que el aumento en el precio de ciertos productos no puede darse de forma generalizada y en caso de darse, debe ser justificada claramente.